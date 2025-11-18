El Centro Cultural Juan L. Ortiz presenta una agenda especial para el finde XXL

El espacio cultural ubicado en boulevard Racedo 250 de la ciudad de Paraná, anunció una programación especial para este fin de semana XXL, con actividades que comenzarán el viernes 21 y se extenderán hasta el domingo 23. La propuesta reúne música en vivo, un festival de rock y una noche dedicada al stand up y las canciones, con el objetivo de ofrecer alternativas culturales a distintos públicos en un fin de semana largo.

El viernes 21 a las 21, el escenario del Juan L. recibirá el espectáculo "En el aire de tu andar", un show musical que contará con la participación especial de Cumpa y de la cantante Nati Zambrini. Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 343 5331868, con un valor de $10.000 en venta anticipada y de $13.000 en puerta.

La programación continuará el sábado 22 desde las 20:30 con un festival de rock que reunirá a las bandas PUAJ! y San Lebowski, dos formaciones locales que vienen ganando lugar en los escenarios paranaenses. Las entradas anticipadas pueden obtenerse al 343 4406666 por un valor de $5.000, mientras que en puerta costarán $8.000.

El fin de semana se cerrará el domingo 23 a las 21 con "Juanele Comedy, ¡me atravesaba un chiste!", una noche que reunirá humoristas y músicos bajo la modalidad de entrada a la gorra. En esta edición participarán Litoral Stand Up Comedy, Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera, Finola Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña.