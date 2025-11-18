Definieron cronograma y árbitros para los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol

Los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol ya tienen días, horarios y árbitros definidos. Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la grilla de partidos de Primera División. La actividad comenzará el sábado y se extenderá hasta el miércoles 26 de noviembre.

Vélez-Argentinos Juniors abrirán el telón el sábado desde las 20 en Liniers, con arbitraje de Andrés Merlos. Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá San Lorenzo, el mismo día desde las 22, con Nazareno Arasa como juez principal.

El domingo habrá solo dos partidos: Rosario Central-Estudiantes de La Plata, desde las 17.30, con Pablo Dóvalo como réferi y Boca-Talleres de Córdoba, a partir de las 20, con arbitraje de Sebastián Zunino.

El lunes (feriado nacional) continuará la programación desde las 17 con Deportivo Riestra-Barracas Central y todas las miradas estarán en la labor de Nicolás Ramírez, juez principal. A las 19.15, será el clásico más añejo en Avellaneda y con presencia de público: Racing-River (Facundo Tello). A partir de las 22, Unión de Santa Fe recibirá a Gimnasia La Plata (Sebastián Martínez) en el estadio 15 de Abril.

El miércoles se completarán los octavos de final con el encuentro entre Lanús y Tigre, a las 21.30, con Leandro Rey Hilfer como juez principal.

Sábado 22 de noviembre

20 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas NovelliAVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Miércoles 26 de noviembre

21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni

Aclaración:

Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.