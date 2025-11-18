Definieron cronograma y árbitros para los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol

Las llaves de octavos de final comenzarán el sábado y culminarán el miércoles próximo.
Los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol ya tienen días, horarios y árbitros definidos. Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la grilla de partidos de Primera División. La actividad comenzará el sábado y se extenderá hasta el miércoles 26 de noviembre.
Vélez-Argentinos Juniors abrirán el telón el sábado desde las 20 en Liniers, con arbitraje de Andrés Merlos. Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá San Lorenzo, el mismo día desde las 22, con Nazareno Arasa como juez principal.
El domingo habrá solo dos partidos: Rosario Central-Estudiantes de La Plata, desde las 17.30, con Pablo Dóvalo como réferi y Boca-Talleres de Córdoba, a partir de las 20, con arbitraje de Sebastián Zunino.
El lunes (feriado nacional) continuará la programación desde las 17 con Deportivo Riestra-Barracas Central y todas las miradas estarán en la labor de Nicolás Ramírez, juez principal. A las 19.15, será el clásico más añejo en Avellaneda y con presencia de público: Racing-River (Facundo Tello). A partir de las 22, Unión de Santa Fe recibirá a Gimnasia La Plata (Sebastián Martínez) en el estadio 15 de Abril.
El miércoles se completarán los octavos de final con el encuentro entre Lanús y Tigre, a las 21.30, con Leandro Rey Hilfer como juez principal.
Sábado 22 de noviembre
20 Vélez (4A) – Argentinos (5B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas NovelliAVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Jorge Broggi
20 Boca (1A) – Talleres (8B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
19.15 Racing (3A) – River (6B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Yamil Possi
AVAR: Erik Grunmann
22 Unión (2A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni
Aclaración:
Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.