Proclaman a los legisladores nacionales electos en nuestra provincia

El acto tendrá lugar a las 12 en el salón "Juan Bautista Alberdi" de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Se proclamará a los ocho legisladores que resultaron electos en las elecciones del 26 de octubre pasado: los senadores electos Joaquín Benegas Lynch (ALLA), Romina María Almeida (ALLA) y Adán Bahl (Fuerza Patria). Y los diputados electos Andrés Laumann (ALLA), Alicia Fregonese (ALLA), Darío Schneider (ALLA), Guillermo Michel (Fuerza Patria) y María Laura Marclay (Fuerza Patria).

La Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que este martes 18 de noviembre, a las 12:00 horas, se realizará el acto de proclamación de los ciudadanos electos Senadores y Diputados Nacionales por la provincia de Entre Ríos, correspondiente a las Elecciones Generales celebradas el pasado 26 de octubre.

El evento tendrá lugar en el salón "Juan Bautista Alberdi" de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, ubicado en avenida 25 de Mayo 256, planta baja, de esta ciudad, publicó Apf Digital.

Con esta ceremonia, la Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos formaliza el cierre del proceso electoral 2025, tras haber concluido las tareas de escrutinio definitivo y proclamación de los candidatos electos, en cumplimiento de lo establecido por el Código Nacional Electoral.

Durante el acto, se hará entrega de los diplomas a los legisladores nacionales electos, quienes asumirán formalmente sus cargos el próximo 10 de diciembre, conforme a los plazos previstos por la legislación vigente.