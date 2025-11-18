El ex Patronato Luis Vázquez hoy pelea por minutos en Bélgica

Luis Vázquez atraviesa un momento delicado en Anderlecht de Bélgica. El delantero, vendido por Boca, tras su compra a Patronato, en una operación millonaria que generó grandes expectativas, hoy lucha por tener continuidad en la liga belga y sus números reflejan una caída marcada en su participación dentro del equipo.

En lo que va de la temporada, Vázquez fue titular en 11 de los 21 partidos disputados por el elenco de Bruselas, pero su situación cambió drásticamente en las últimas semanas: en cuatro de los últimos cinco encuentros empezó en el banco y en los dos más recientes no sumó ni un minuto. Un presente que enciende alarmas sobre su rol en el equipo y su evolución futbolística.

El contexto contrasta con la fuerte apuesta del club belga por su contratación. Después de una larga negociación, Anderlecht mejoró la oferta y cerró su incorporación por siete millones de euros más un 15% de plusvalía. El Xeneize, que lo había comprado a Patronato en 2019 por recomendación del entonces director deportivo Nicolás Burdisso, cerró así una de las ventas más importantes de su mercado reciente. El conjunto de Paraná, dueño del 30% del pase, también recibió una parte de la transferencia.

Vázquez llegó a Europa como una apuesta de proyección luego de un ciclo sólido en La Ribera. Debutó el 27 de diciembre de 2020 ante Huracán, disputó 97 partidos (43 como titular), marcó 16 goles y ganó cuatro títulos: Copa Diego Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022 y Liga Profesional 2022.

Su crecimiento lo puso en el radar de varios clubes europeos, hasta que Anderlecht decidió avanzar de manera formal y asegurarlo por cinco años. Hoy, con 24 años y lejos de la continuidad que tuvo en Boca, Vázquez enfrenta un desafío inesperado: recuperar su lugar, adaptarse al ritmo del fútbol belga y demostrar por qué fue una de las apuestas fuertes del mercado.