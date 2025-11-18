Básquet: se definirán los cinco cruces restantes de los octavos de final

Este martes se resolverán las llaves de octavos de final de la Liga Provincial de Básquet.

En la noche de este martes, 10 equipos buscarán el pasaporte a los cuartos de final de la Liga Provincia de Mayores de Básquet. además, como si esto fuera poco los emparejamientos contarán con el condimento que los ganadores conseguirán la clasificación al Torneo Federal 2026. Es de recordar que el certamen otorga ocho plazas y aquellos que lleguen a cuartos de final conseguirán el boleto a la tercera categoría del básquet argentino.

En este marco, Sionista, Recreativo y Estudiantes serán los equipos paranaenses que siguen en carrera y en la jornada de este martes buscarán el triunfo que los deposite en una nueva ronda de la Liga Provincial, señala Paraná Deportes.

Sionista buscará hacerse fuerte en su casa cuando reciba a Vélez Sarsfield de Chajarí. El equipo e Santiago Vesco ganó fácil el partido de ida pero no pudo en la revancha. Ahora no tiene margen de error y en su casa se encontrará con un oponente que llega entusiasmado a dar el gran golpe.

Algo muy similar ocurre con Recreativo, que en Paraná espera por BH Gualeguay. El Bochas ganó con personalidad el primer partido y estuvo cerca de barrer la llave el domingo por la noche, no obstante, BH Gualeguay se impuso y estiro el mano a mano a un encuentro decisivo.

Estudiantes viaja a Rosario del Tala para reencontrase con Peñarol. Tras perder en el juego de ida, el CAE se repuso de local y ahora viaja con todo para festejar en un escenario que no muchos pudieron hacerlo.

En este marco, tres equipos ya aseguraron su lugar en los cuartos de final: Urquiza de Santa Elena, Regatas de Concepción del Uruguay y Santa Rosa de Chajarí. Los tres también tienen boletos para el torneo Federal 2026.