Un hombre de 81 años murió al caer desde el techo de su casa en la zona sur de Paraná

La tragedia sucedió en la vivienda ubicada en inmediaciones de la intersección de calles Miguel David y Mario Luna.

Una familia y vecinos de la zona de la Base Aérea de Paraná fueron atravesados por una tragedia en la tarde de este lunes, cuando un hombre cayó desde el techo de su vivienda a la vereda y murió.

Según se informó a ANÁLISIS, el luctuoso suceso ocurrió luego de las 17.30, en calles Miguel David y Mario Luna. Allí un hombre de 81 años, identificado como José Manuel Gómez, cayó desde el techo de su vivienda, de unos tres metros de altura, hacia el pórtico de la misma. Se golpeó la cabeza y perdió mucha sangre.

Tras los llamados desesperados al 911, llegaron policías de esta División y se encontraron con el cuerpo de la víctima, que fue trasladado por su hijo y un vecino en un vehículo particular hacia el Centro de Salud Oñativia. Allí, el personal de salud constató el fallecimiento del señor.

El fiscal Laureano Dato intervino en el siniestro y, al quedar claras las circunstancias de la tragedia, dispuso la intervención del médico de Policía, no así la autopsia. Intervino en el lugar el personal de la comisaría 15°.