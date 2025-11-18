Marcha atrás de la Aprevide: Racing recibirá a River con público en Avellaneda

Finalmente, Racing podrá contar con público para recibir a River por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este martes, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) levantó la sanción que pesaba sobre el estadio Presidente Perón, popularmente conocido como Cilindro de Avellaneda.

Diego Milito fue a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para una reunión clave. El presidente de la Academia mantuvo un cónclave con el presidente de la AFA, Claudio Tapia y representantes de Aprevide, y logró revertir el castigo que le había impuesto el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La Agencia había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo de Brasil en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre).

El equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrentará al Millonario, en el duelo más picante de los octavos de final del Torneo Clausura, el lunes 24 de noviembre a las 19.15 en condición de local, ante un Cilindro lleno, consigna TyC Sports.