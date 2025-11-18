Un concierto reunirá el tango, la milonga y los ritmos litoraleños

El quinteto Milonga Litoraleña se presentará el viernes 21 de noviembre a las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo de Paraná, con el objetivo de compartir una propuesta musical de tango, milonga y diversos ritmos del litoral, que buscan expandir los límites del tango tradicional. La agrupación está integrada por músicos provenientes de distintas escenas de la región, y llegará para ofrecer un concierto que busca vincular las sonoridades de la Cuenca del Plata a través de composiciones originales con espacios de improvisación.

Milonga Litoraleña nació en 2022 como un proyecto que retoma la tradición del tango para cruzarla con otros lenguajes que forman parte del paisaje sudamericano. En su repertorio se entrelaza el litoral argentino con influencias de Uruguay y del sur de Brasil, en un recorrido que incorpora milonga, candombe, choro, rasguido doble y chamarrita. Esta mezcla da lugar a lo que sus integrantes describen como una música "anfibia", una forma de circulación entre géneros que les permite ampliar los márgenes del tango.

La formación está integrada por Lucas Querini en piano y composición, Simón Lagier en violín, Danilo Cernotto en bandoneón, Julián Cicerchia en guitarra y Pablo Devadder en clarinetes bajo y soprano. Desde su creación, el quinteto fue convocado por festivales destacados dentro de las escenas del tango y del jazz. Entre sus actuaciones más relevantes se encuentran el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires, el Festival Jazz a la Calle de Mercedes, en Uruguay, y el Festival Metropolitano de Tango de Rosario.

El grupo también obtuvo en 2023 el apoyo del Fondo Nacional de las Artes a través de la Beca Creación, destinada a acompañar la grabación de su primer material discográfico, que lleva el mismo nombre del proyecto.

El concierto contará con servicio de barra y mesas compartidas.

Las entradas tienen un valor de $15.000 en venta previa y de $18.000 el día del evento. Por reservas, comunicarse al 3434808780 o a través de la plataforma Eventbrite.