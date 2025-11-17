El Pingo reprogramó para el 29 de noviembre la Fiesta Provincial del Guiso

Jorge Rojas, el principal protagonista de la Fiesta del Guiso en El Pingo.

La quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, que estaba prevista para el sábado 7 de noviembre en el Predio Municipal de El Pingo, fue reprogramada para el 29 de noviembre debido a las desfavorables condiciones climáticas.

La celebración, que cada año convoca a vecinos y visitantes, contará en su nueva fecha con la presentación del músico Jorge Rojas como número principal. “Los esperamos en El Pingo para compartir una noche especial, llena de sabor y tradición”, expresaron desde la comisión organizadora.