“Tenemos algunas cosas que charlar con el Gurí Martínez”, avisó Mauricio Lambiris

Mauricio Lambiris comenzó a definir su proyecto 2026 dentro del Turismo Carretera. Ante la decisión del Maquin Parts Racing (su equipo actual) de enfocarse exclusivamente en los nuevos Mercedes-Benz y un Toyota, el uruguayo debió buscar nuevas opciones para continuar corriendo con Ford Mustang. En este marco, el piloto confirmó que Rody Agut será su motorista y reconoció que ultima detalles para su regreso al team Gurí Martínez Competición.

El primer paso del proyecto 2026 ya está sellado. “Vamos a trabajar con Rody”, aseguró Lambiris ante la consulta de Solo TC sobre el acuerdo con Agut. El motorista ya tiene en su poder motores propiedad del piloto uruguayo para comenzar el desarrollo.

En cuanto a la estructura que albergará al Mustang, Mauricio despejó cualquier especulación relacionada al nuevo equipo de Marcelo La Manna y Javier Ciabattari, que tendrá relación técnica con el equipo del Gurí Martínez. “Lo mío no es ningún equipo satélite –respondió el uruguayo–. Sería dentro del equipo del Gurí”, contó.

Pese a esta definición, el piloto de Montevideo aclaró que la negociación aún no está cerrada: “Todavía no está nada confirmado, con el equipo aún quedan algunas cuestiones comerciales a definir”, sentenció. El piloto de Ford representa a una marca de herramientas que es la competencia directa del main sponsor del equipo de Martínez.

Esta definición sobre su futuro llega en un momento determinante para Lambiris que, pese al podio el fin de semana pasado en Toay (La Pampa), quedó sin chances de pelear por la Copa de Oro.

El uruguayo largó tuvo un fin de semana de menos a más. Clasificó octavo a 0s946 de la pole position, pero pudo ganar la segunda serie tras la sanción al ganador Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Largó tercero la final, escaló un puesto tras el abandono de Mariano Werner (Ford Mustang) y finalizó en la segunda posición, para cortar una racha de ocho carreras sin subir al podio, ya que no lo hacía desde la quinta fecha en Termas.

Pero pese a esta performance, no le dieron los puntos para llegar con chances matemáticas de luchar por la corona en la última fecha del torneo. Así comienza a cerrar su aña Lambiris, que se vio obligado a dejar el Maquin Parts Racing para el próximo torneo, ya que el equipo de Venado Tuerto se enfocará en 2026 en los prototipos de Mercedes-Benz y en un Toyota Camry que quedará en manos de José Manuel Urcera.