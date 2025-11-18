Murga canción y sonidos del continente en una nueva edición de América en Cuero

Este domingo 23 de noviembre, a las 21, Casa Encendida abrirá sus puertas para una nueva edición de América en Cuero, el ciclo que busca reunir expresiones musicales de raíz latinoamericana. El encuentro tendrá lugar en el espacio cultural ubicado en Casa Encendida (Andrés Pazos 179), de Paraná, y se realizará con el objetivo de celebrar la diversidad musical del continente, fomentar el intercambio entre artistas locales y alzar la voz de los pueblos a través del canto.

América en Cuero es una propuesta que pasó a ser un sitio de encuentro habitual entre músicos, un ciclo que nació con la intención de crear un espacio donde se crucen géneros y las miradas sobre la identidad latinoamericana.

En su segunda edición, el ciclo presentará a La De Bolsillo, un grupo que nació en 2016 y que desde entonces sostiene un recorrido constante por escenarios locales, provinciales y nacionales. Su propuesta se basa en la murga canción, con una marcada apuesta por el trabajo vocal. El repertorio de la banda incorpora géneros propios del continente, que son reversionados con arreglos de marcha camión y candombe.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse comunicándose al 343 5440706, a un valor de $8.000.