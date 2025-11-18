Adiós a la vuelta a Patronato: Temperley y Forestello, a un paso de la renovación

El técnico Rubén Darío Forestello fue la primera y única opción que manejó Temperley para entrenador del primer equipo de cara a la nueva temporada de la Primera Nacional y ese deseo está a un paso de ser realidad. Es que de no surgir inconvenientes, el Yagui renovará su vínculo con el club y encabezará el proyecto 2026 del Gasolero.

El experimentado entrenador y la subcomisión de fútbol del Celeste vienen charlando hace varias semanas para sellar un nuevo acuerdo tras un destacado 2025. Y si bien en un momento todo pareció enfriarse, especialmente por el interés de Patronato, el DT respondió de manera positiva a la propuesta que le hizo el club y está todo encaminado para que en los próximos días firme la renovación.

“Está todo encaminado, faltan algunos detalles, pero creo que se cerrará sin problemas”, le confiaron a Diario La Unión desde la dirigencia de Temperley, confiado con que el DT seguirá al frente del plantel en el 2026.

De esta manera, y luego de unos días de incertidumbres en medio del fuerte interés de Patronato, que lo tenía como la principal opción para el año que viene, en el que las negociaciones parecían dilatarse, Rubén Forestello acercó posiciones con la dirigencia en las últimas horas, llegó el ansiado sí.

Ahora Tempeley, con la elección del DT encaminada, podrá comenzar a trabajar en lo que será el armado del plantel.