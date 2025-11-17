En busca de fondos, ministros entrerrianos participan en Chile de una cumbre del CFI y la CEPAL

En busca de captar fondeo para proyectos de logística e infraestructura e intercambiar experiencias con países de la región, ministros de 17 de provincias participan en Chile de un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por Entre Ríos, viajaron los titulares de las carteras de Hacienda, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

La cumbre lleva por nombre “Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo - Intercambio entre pares sobre políticas de desarrollo productivo y financiamiento a nivel territorial” y se realiza en las oficinas centrales de la CEPAL, ubicadas en Santiago de Chile.

Para los distritos, el encuentro reviste una importancia crucial, ya que además de funcionarios y dirigentes económicos y políticos del continente, también están presentes distintos organismos de crédito.

Entre ellos, participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil, además de integrantes de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Según informó Ámbito.Com, entre los asistentes están el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y la subsecretaria de industria y pymes, Mariela Bembi; el secretario de Política Económica de Córdoba, Andrés Michel; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y su par de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud; la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González; el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Javier Vargas Arizu; y el coordinador general del Ministerio de Producción de Salta, Carlos Mateo.

Hoja de ruta

El cónclave se enmarca dentro de la Hoja de Ruta hacia el Desarrollo, que los gobernadores de todo el país delinearon con la coordinación del CFI, en búsqueda de construir una visión integral y estratégica respecto a ejes como innovación, energía, infraestructura, educación y financiamiento, entre otros aspectos.

Precisamente, la primera jornada está abocada a la estrategia de desarrollo federal, con énfasis en los ítems mencionados. En esa línea, prevalecerá la visión internacional, la perspectiva nacional -centrada en los desafíos de la Argentina desde una mirada federal- y las experiencias subnacionales, con intercambio de experiencias sobre políticas productivas provinciales y regionales en países como Chile, Brasil, México y Colombia.

En el panel de apertura, disertarán Ignacio Lamothe, secretario general del CFI; Jose Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; Barbara Scholz, Representante del Programa de cooperación regional BMZ/GIZ - CEPA; y Paola Pabón, Prefecta de la provincia de Pinchincha, Ecuador, y Presidenta de la Red de Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo Productivo (REDEPRO).

Durante este lunes, hay diversos paneles, mesas y espacios para el intercambio entre los funcionarios, representantes de organismos y actores de las distintas organizaciones que participan.

Antecedente en Entre Ríos

Como antecedente directo de esta actividad, en mayo de este año se desarrolló en Entre Ríos la Jornada de Trabajo de Desarrollo Productivo realizada para fortalecer la articulación entre actores públicos y privados, abordando con mayor profundidad los ejes de innovación, producción y financiamiento.

De la misma participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca); el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, representantes provinciales, cámaras empresariales y expertos, el encuentro puso en valor experiencias regionales concretas y reafirmó el compromiso con una visión federal del desarrollo.

Los gobernadores que participaron en mayo del evento organizado por el CFI en Entre Ríos.

"El taller CEPAL–CFI busca ahora ampliar ese horizonte de trabajo, promoviendo el intercambio entre pares e incorporando aprendizajes internacionales", señalaron desde la organización.

El martes, en tanto, el tema disparador será el financiamiento para el desarrollo. Se analizarán experiencias internacionales relevantes, como las del BID, CAF y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) de Brasil, que sirvan para avanzar en la concreción de un banco de desarrollo nacional. Asimismo, se presentará y discutirá la estrategia de financiamiento del CFI junto a los equipos provinciales.