Tras el conflicto con Unión, Dómina se irá libre al fútbol de España

Después de meses de ostracismo y hasta un amague de acercamiento, finalmente Jerónimo Dómina se irá libre de Unión de Santa Fe después de finalizar, sin renovar, su contrato que vence a fin de año. Su destino será Cádiz de España, con el que ya llegó a un acuerdo verbal para sumarse en enero, y que le dejará al Tatengue apenas 400 mil euros en concepto de derechos de formación.

En su aparición en 2023, el delantero sorprendió por su nivel y se erigió rápidamente como una de las revelaciones del fútbol argentino. En el conjunto santafesino jugó hasta mediados de año completando 77 encuentros con ocho goles y tres asistencias, pero luego se supo que desde diciembre de 2024 se venía desgastando su relación con la dirigencia en torno a una renovación que se mostraba reticente a aceptar.

El conflicto entre el jugador y el club

La historia estalló en durante el mercado invernal con el presidente Luis Spahn disparando en La Red: “Nos inventaban motivos personales o problemas del jugador para no atender la propuesta, nos fueron llevando hasta el punto de que ahora le hicieron al jugador para convencerlo de que no le conviene seguir en Unión”.

Y agregó: “Me juró que no iba a irse gratis y termina yéndose gratis haciéndose el ofendido”, espetó, y apuntó contra la cuestión de fondo: “Los clubes invertimos y formamos al jugador y después los representantes son los que se llevan fortunas por el pase, la prima y demás”.

No obstante, el jugador no se calló nada y marcó su postura con firmeza: “Las declaraciones son falsas y no reflejan quién soy ni lo que siempre di por Unión”, expresó, y reveló que jugó seis meses con pubalgia, infiltrándose con tan solo 17 años, y que el club no quiso hacerse cargo de la operación hasta último momento.

“Recién hace una semana se dio mi primera reunión personal con él. A comienzos de julio, varios dirigentes se acercaron para decirme que Spahn había tomado la decisión de bajarme a Reserva”, agregó.

Desde entonces, el atacante no volvió a sumar minutos y se mantuvo apartado, hasta que la semana pasada trascendió la chance de un acercamiento entre partes ante el cambio en la representación del futbolista. Pero la ilusión de un final feliz duró poco y se diluyó este lunes con un desenlace alternativo, pero que se venía cocinando desde hace rato.