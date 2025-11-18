Los Talleres Culturales Barriales tendrán su muestra final en Paraná

La muestra es organizada por la Municipalidad de Paraná este miércoles 19 de noviembre, a las 18, en el CIC Este (Fermín Garay y Roque Sáenz Peña), y el jueves 20 de noviembre, a las 17, en el CIC La Floresta (El Resero y Burmeister).

Las actividades presentarán parte del trabajo desarrollado durante el año en distintos espacios comunitarios de la ciudad.

Los Talleres Culturales Barriales forman parte de una política pública que promueve el acceso a propuestas artísticas y formativas en el entorno cercano de cada barrio. La iniciativa, coordinada por la Subsecretaría de Cultura, incluye 25 talleres distribuidos en bibliotecas, centros comunitarios, salones vecinales, CIC y merenderos, con el objetivo de fortalecer la participación, la inclusión y el ejercicio de la ciudadanía a través del arte.

Desde junio y hasta noviembre, niñas, niños y adolescentes participan de actividades vinculadas a artes visuales, cerámica, circo, confección de juguetes, danza, literatura, muralismo, percusión y teatro. Los contenidos se definieron junto a los espacios barriales después de un relevamiento inicial que permitió identificar intereses y necesidades de cada comunidad. Los talleristas fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta que priorizó la idoneidad y la formación en diversas disciplinas.

En las muestras se podrán apreciar los procesos, aprendizajes y producciones desarrolladas durante el año, reflejando el crecimiento del programa y el compromiso de los espacios comunitarios que lo sostienen.

Ambas actividades serán con acceso libre y gratuito.