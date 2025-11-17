Así quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Los cruces de playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol quedaron definidos este lunes con la disputa de los últimos cuatro partidos de la fase regular. Finalmente, las posiciones de cada grupo se definieron y quedaron conformados los emparejamientos para la continuidad del certamen de Primera División.

Los cruces serán: (1A) Boca-Talleres de Córdoba (8B); (4B) Vélez-Argentinos Juniors (5A); (2B) Lanús-Tigre (7A); (3A)Racing-River (6B); (1B) Rosario Central-Estudiantes (8A); (4A) Central Córdoba-San Lorenzo (5B); (2A)Unión-Gimnasia (7B) y (3B) Riestra-Barracas Central (6A).

Las posiciones:

Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez y San Lorenzo ocupan del primero al quinto lugar del Grupo B, respectivamente. River y Talleres, que ya estaban clasificados, recién este lunes conocieron su puesto. El Millonario terminó sexto, mientras que Gimnasia de La Plata se adueñó de la séptima plaza, dejando a la T en el octavo lugar y fuera de competencia a Sarmiento.

Del otro lado, en la Zona A, Boca finalizó como líder, seguido por Unión, Racing, Central Córdoba y Argentinos. Este lunes, Barracas Central empató con Huracán y finalizó sexto. Esa igualdad benefició tanto a Tigre como a Estudiantes, los últimos dos que se clasificaron gracias a los resultados en los otros partidos (el 0-0 entre Belgrano y Unión, y la victoria de Independiente Rivadavia ante Defensa y Justicia).

Por otra parte, quedó confirmado el enfrentamiento entre la Academia y River en los octavos de final. Al conjunto de Avellaneda lo superó Unión con su empate en su visita a Belgrano y será local del Millonario. Reedición del caliente encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina.