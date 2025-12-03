Una noche de tarot y vinos en el subsuelo de la Galería Flamingo

Este sábado 6 de diciembre, a las 20, Proyecto ERarte llevará adelante una actividad de degustación de vinos entrerrianos acomoañado con lecturas de tarot, en un evento organizado por Bodegas y Viñedos de Entre Ríos. La propuesta, denominada "Tarot & Wine", se realizará en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, de la capital entrerriana.

La dinámica del encuentro estará a cargo de las tarotistas invitadas Polita y Yanina, esta última integrante del espacio Ixchel Holística. Ellas serán las responsables de guiar las tiradas, orientadas a interpretar energías y tendencias para el próximo año. En paralelo, las personas que asistan podrán degustar una selección de vinos elaborados en distintas bodegas de la provincia.

La tarjeta tiene un valor de $15.000 e incluye una copa de vino y una tirada de tarot individual. Para participar es necesario realizar una reserva previa, que puede gestionarse a través de WhatsApp al 343 4808780 o mediante la plataforma Eventbrite.