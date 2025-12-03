Nueva convocatoria para realizadores audiovisuales de todo el país

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) lanzaron por segundo año consecutivo el concurso de cortometrajes Arte Registrado, una convocatoria destinada a realizadores audiovisuales y estudiantes avanzados que residan en Argentina. El llamado abrió en todo el territorio nacional, con el objetivo de fomentar la producción de cortometrajes, fortalecer la participación federal y construir un registro audiovisual de artistas contemporáneos en actividad. Se premiarán ocho proyectos, cada uno con un monto equivalente en pesos a 6.000 dólares.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años, ya sean argentinos o extranjeros con residencia legal, que no hayan dirigido ni producido largometrajes documentales o de ficción. En lo establecido en la convocatoria, se explicó que el concurso busca impulsar nuevas miradas dentro del campo audiovisual, especialmente enfocadas en artistas o colectivos de artistas que trabajen en las provincias donde residen los postulantes. Estos artistas pueden pertenecer a cualquiera de las disciplinas que promueve el FNA, entre ellas arquitectura, artesanías, medios audiovisuales, artes escénicas, artes visuales, diseño, letras, música y patrimonio. Quedan excluidos quienes hayan recibido becas, premios o menciones del organismo durante 2024.

Para participar, los aspirantes deberán presentar un proyecto que incluya una investigación sobre el artista elegido, un breve registro audiovisual de no más de dos minutos grabado con celular o cámara común, y un plan de producción detallado que contemple equipo técnico, cronograma y presupuesto. Desde el FNA señalaron que el jurado pondrá su atención en la calidad de la investigación propuesta, y en la capacidad de cada postulante para retratar de manera la personalidad, trayectoria y compromiso artístico de la persona o colectivo retratado.

Los ocho proyectos seleccionados recibirán el premio económico por parte del Incaa y tendrán un plazo máximo de 120 días desde el cobro para realizar y entregar el cortometraje al FNA. Cada pieza deberá respetar la duración establecida por las bases, con un mínimo de cinco y un máximo de diez minutos.

Los requisitos a cumplir están detallados en el reglamento disponible en este enlace.

La inscripción estará disponible hasta el 3 de marzo de 2026, a las 12 del mediodía, a través del formulario online.