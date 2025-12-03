Donda: “Tenemos casi el 50% de las rutas provinciales intervenidas con obras”

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda, habló del avance de la denuncia realizada por irregularidades que se detectaron en la compra de suministros. También brindó un panorama del trabajo que se viene desarrollando para mejorar las rutas de la provincia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Donda sostuvo que “los sumarios se iniciaron y un poco se está a la espera de lo que se resuelva en la Justicia para que no haya resoluciones contradictorias; siempre tiene más fuerza la decisión de la justicia ordinaria. Seguimos colaborando con la justicia y con el Tribunal de Cuentas buscando otros elementos que puedan servir a la causa, pero no somos parte activa en el proceso, ni estamos en el día a día de la causa penal, ya es una investigación que lleva adelante la Fiscalía del doctor Badano. Estamos en colaboración de lo que se nos requiera y sabemos que se han tomado medidas”.

Sostuvo que, más allá de los cincos casos denunciados, “se están viendo otras situaciones, se están analizando con el Tribunal de Cuentas que lo tenemos en Vialidad de forma permanente y están viendo algunos otros casos de análisis que me han comentado. De mi parte están liberados para buscar todo, y la orden a mis funcionarios es tratar de encontrar todo lo que se pueda; esa es la directiva”.

Planteó en este marco los cambios de personal que se fueron realizando: “Tenemos la diaria, puse jefes nuevos en Suministros, saqué a varios en distintos departamentos de Suministros, y están tratando de ir viendo todo; acá no tenemos un equipo, en esta administración nueva entramos cinco o seis personas y estamos trabajando con gente de Vialidad en quienes confiamos, y están revisando todo en la medida en que se puede. En Vialidad hay cientos de expedientes diarios y algunos muy voluminosos, con lo cual es imposible analizar todos y cada uno de los expedientes de años anteriores”.

Agregó que “en las Zonales cambiamos todo, no queda ningún jefe zonal de los que estaban antes, y si hay alguna maniobra irregular directamente tiene que estar vinculado el jefe zonal porque es el controlador cercano; yo le estoy transfiriendo ahora más posibilidades económicas a las Zonales porque tenían pocas, y puede ser que hubiera robo de combustible, pero comprobar ahora si gastaron de más o se robaron el combustible en años anteriores, es absolutamente imposible”.

Dijo además que “hay alrededor de 180 a 200 personas menos en el organismo, hay unos 20 o más cesanteados, y todo se hizo legalmente, donde me dio la posibilidad actué. No titubeo, no perdono, no hago excepciones. Hay también unos 160 jubilados, que es un recambio generacional, no queda ningún director de los que había antes de que yo llegara al cargo. Es decir, estoy tratando de cambiar esto, pero necesito caminar por la legalidad, y cuando tomo una medida tiene que estar respaldada, tener pruebas, y cuando lo tuve, lo hice. Estoy haciendo lo que tengo a mi alcance, y cubriendo todas las posibilidades que tengo, si me entero de otra cosa, voy a actuar de la misma manera”.

Consultado por la relación con el gremio vial, Donda sostuvo: “No sé si lo han hecho en otro momento, a mí no me han pedido ningún cargo, tengo un contacto bueno con ellos y con las cesantías realizadas no hemos tenido problemas, porque son correctas y tengo pruebas para hacerlas”.

Trabajo vial en la provincia

Consultado por el arreglo de las rutas provinciales, Donda aseguró que “tenemos más de un tercio de las rutas intervenidas, casi el 50%. En rutas, hoy en obras hay alrededor de 670 kilómetros intervenidos”.

“Todo lo que es el grupo 1 de bacheo son 460 kilómetros: en ruta 11; ruta 20, desde ruta 14 hasta Basavilbaso; ruta 51; la 16 de Larroque a Gualeguaychú; la 51 de Larroque a Urdinarrain. Y ahora estamos en proceso de adjudicación del grupo 2 en zona de Concordia y Federal con rutas 22, 28, 38, que son 220 kilómetros más, aparte de los 670 que mencioné antes; con lo cual en enero o febrero deberíamos estar arrancando con ese grupo 2 y allí serán casi 900 kilómetros intervenidos, de un total de 2.200 kilómetros que tenemos, computando todos los ingresos a las ciudades. De ruta hay unos 1.300 kilómetros y lo demás son ingresos a las ciudades”, puntualizó.

Tenemos un grupo de inspectores en cada una de las obras y cada vez que llega un camión de hormigón se toma una probeta de ese camión, se ejecuta ese hormigón, viene a laboratorio y si ese hormigón a los 15 o 20 días no da la resistencia, esa losa se levanta. Así levantamos unas 10 o 12 losas en una de las obras en Brugo. Estamos controlando todo, tenemos un grupo en cada obra midiendo las densidades de las bases, midiendo la calidad del pavimento usado; tenemos un control permanente en las obras con un ingeniero, un laboratorista, topogrfo y un sobrestante”.