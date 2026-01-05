Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná y extensión de la convocatoria en Maciá y Villaguay

El Premate recorre la provincia de Entre Ríos con el objetivo de seleccionar a los y las artistas que integrarán la grilla del escenario mayor de la 35° Fiesta Nacional del Mate. El preselectivo en Paraná se realizará este martes 6 y miércoles 7 de enero, desde las 19, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. En paralelo, continúan abiertas las inscripciones para las sedes de Maciá y Villaguay.

En Paraná, el certamen alcanzó un récord de inscriptos, con un total de 85 propuestas, superando ampliamente la edición 2025, que contó con 54. Del total de inscripciones, 68 corresponden a la disciplina Música y 17 a Danza, lo que evidencia el crecimiento del certamen y el interés de artistas de la región por participar del evento cultural más importante de la provincia.

El cronograma del preselectivo, sede Paraná, quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 6 de enero - A las 19

Disciplina Danza y categoría Rock / Pop Nacional de la disciplina Música.

Miércoles 7 de enero - A las 19

Disciplina Música, categorías Folklore / Tango y Cumbia / Tropical.

Además, la convocatoria en las sedes Maciá y Villaguay se extiende hasta el jueves 8 de enero, con el propósito de ampliar la participación de artistas de distintos puntos de Entre Ríos.

Las próximas jornadas tendrán lugar en el Predio Multieventos de Maciá, el lunes 12 de enero, y en el Balneario Municipal de Villaguay, el jueves 22 de enero. Ambas instancias son de entrada libre para todo público.

Sobre la convocatoria

El Premate consta de dos instancias de competencia. Los preselectivos se desarrollan en distintas sedes de la provincia y la instancia final tendrá lugar los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026, en inmediaciones de Sala Mayo, Puerto Nuevo de Paraná. Allí se definirán los proyectos que accederán al escenario mayor Luis "Pacha" Rodríguez.

En música, el certamen contempla las categorías Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, y Rock y Pop Nacional, en las modalidades solista, dúo o conjunto vocal instrumental. En danza, participan conjuntos de baile folklórico o contemporáneo y parejas de baile folklórico tradicional o estilizado.

El jurado evalúa cada presentación según criterios técnicos y artísticos. Se consideran la originalidad, la técnica y la interpretación. Las propuestas deben respetar las características con las que fueron preseleccionadas.

Consultá el reglamento aquí.

Consultá el formulario de inscripción aquí.