Comenzó obra de asfaltado con una millonaria inversión municipal en Colón

La Municipalidad de Colón invierte casi 400 millones del presupuesto para avanzar en el Plan de Pavimentación.

Este lunes, la empresa Vecchio SRL comenzó con los trabajos de suelo para el asfaltado en caliente de calle Alberdi desde Maipú hasta Peyret y transversales y Chacabuco entre Lavalle y 3 de Febrero, completando el circuito vial de Bv. Gaillard desde Presidente Perón.

La ejecución de la obra comprende una inversión de $397.946.412 con fondos municipales, y fue adjudicada mediante licitación pública para realizar un importante tramo del Plan Municipal de Pavimentación.

Los trabajos también implican una gran inversión previa que la Municipalidad realizó en mejoras en desagües pluviales, corrección de badenes y cordones cunetas y la nueva red de agua por vereda.

Como en todos los últimos tramos de asfaltado en caliente, esta obra también incluye la obra complementaria de nuevo alumbrado LED, como parte de una importante mejora en la trama vial urbana de la Ciudad de Colón con fondos del aporte de todos los vecinos.