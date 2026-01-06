Una emboscada a tiros dejó dos chicas heridas, una muy grave y un menor detenido que ya cometió un homicidio

Minutos antes de la medianoche de este lunes, se produjo un nuevo hecho de violencia en la zona oeste de Paraná que dejó el saldo de dos adolescentes heridas de bala, una de ellas con un disparo en la cabeza por lo que permanece en estado crítico. La Policía detuvo a dos menores, uno de los cuales tiene un antecedente por un homicidio ocurrido el año pasado e integra un sangriento clan de narcomenudeo de la zona.

El hecho se inscribe en las disputas entre familias que se dedican al narcomenudeo en la zona de barrios La Floresta, Mosconi y alrededores, en la capital provincial.

Alrededor de las 23.30, un grupo de adolescentes se encontraban en la vereda de calle República de Siria, a metros de la esquina con Segundo Sombra, inmediaciones del barrio Balbi, hablando y tomando mates. De repente, una moto con dos ocupantes se acercó velozmente, detuvo su marcha y el acompañante comenzó a dispararles.

Dos proyectiles alcanzaron a dos chicas que se encontraban allí: una, de 16 años, recibió un balazo en un glúteo, y otra, de 15, en la cabeza. La primera fue asistida y recibió el alta unas horas después. La segunda se encuentra internada en estado reservado en el hospital San Martín.

La investigación que quedó a cargo de la División Homicidios de la Dirección Investigaciones de la Policía pudo identificar a dos menores de edad como los autores del violento suceso: uno tiene 16 y el otro 17 años. Por ello, la causa pasó del fiscal en turno de Delitos Complejos Laureano Dato a la fiscal de Niños y Adolescentes, Sonia Vives. Ambos se presentaron en la División Minoridad de la Policía y se encuentran detenidos.

El de 17 había sido detenido el año pasado por un homicidio ocurrido en la zona del balneario Thompson de Paraná: a inicios de mayo le disparó a quemarropa a Facundo Bracamonte, luego de un entredicho mientras circulaban en las caravanas de motos que se reúnen en esta zona los fines de semana. En aquel momento tenía 16 años, fue detenido y luego recuperó la libertad mientras se continúa con aquel proceso judicial.

No es un caso aislado de un chico violento. Forma parte de un clan familiar dedicado a la venta de drogas en el barrio Mosconi de Paraná que desde hace unos años se viene enfrentando a los tiros con diferentes personas o bandas. Sus padres, Romina B. y “Gato” P., tienen causas por narcotráfico y numerosas causas por hechos violentos, y hace un tiempo involucraron a su hijo en las actividades delictivas. Tanto los padres como el hijo ya tenían a maltraer a mucha gente por la violencia que sembraron en la zona, aunque no son los únicos involucrados.

En este nuevo intento de homicidio, el menor habría querido ir a matar a un hermano de la chica de 15 años que se encuentra peleando por su vida, también menor de edad. Había una bronca por entredichos del barrio que el acusado quería saldar a tiros. Aparentemente, habría existido un ida y vuelta de comentarios en las redes sociales momentos antes, con frases como “no las ves”, “la ves pasar”, “sos re gil”, etcétera. Un contexto similar al homicidio de Bracamonte.

Imparables