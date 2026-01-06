Estudiantes de Paraná, un jugador de selección y el motivo del adiós al fútbol

Formación del CAE el día que debutó Guaita. De izquierda a derecha: Del Rivero, Aguer, Mántaras, Otaño, Ferreyra y Suárez. Hincados: Schiavo, Comaleras, Perette, Guaita y Martínez.

La historia deportiva de Estudiantes de Paraná tuvo un giro importante años después de su fundación ocurrida el 5 de mayo de 1905, producto de la inquietud de un grupo de alumnos del Colegio Nacional y Normal, reunidos esa jornada en una casa de calle Rivadavia (hoy Alameda).

El fútbol fue el deporte que le dio vida e incluso se dice que fue el primer equipo criollo en Paraná, jugándole de igual a igual a “los ingleses del ferrocarril”.

Entre algunas anécdotas se menciona que en 1913 venció en la final de la Copa Pro Vencedores a Atlético Paraná 1 a 0 con gol de Enrique Mihura, quien luego sería gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Pero hay dos hechos también que lo destacan. Primero la llegada al primer equipo de Enrique Guaita, un puntero izquierdo nacido en Lucas González el 15 de julio de 1910. No hay muchos datos sobre su actuación en el club paranaense, sí que la institución al tiempo lo cedería de manera gratuita a Estudiantes de La Plata.

De allí la historia conocida. Guaita integra el equipo llamado Los Profesores. Luego pasaría a la Roma de Italia. Con doble ciudadanía integró la selección de ese país siendo Campeón en el Mundial de 1934. El entrerriano también integró luego la selección argentina (Copa América 1937, podían fichar para otra Nación) y de regreso al país jugó en Racing y el Pincha.

Deudas y otros vientos

En la década del 30 el profesionalismo comienza a abrazar el fútbol del país. Estudiantes fue invitado a afiliarse de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino y convertirse en club profesional. Algunos elencos de la zona como Colón y Unión de Santa Fe aceptaron. Estudiantes se bajó. Y no solamente se bajó de la posibilidad del profesionalismo, sino que además decidió nuevos rumbos deportivos.

Y un hecho es importante destacar y que argumentaron el cambio. Cuando dejó el fútbol tenía 50 socios y una deuda en ese entonces de 6.000 pesos. A los pocos años tenía 1.800 socios, mejoras deportivas y un superávit de 150.000 pesos. Su actividad señera desde esos tiempos fue el rugby.

Un club que cambió a tiempo y que dejó abierto el debate: ¿es el fútbol una actividad que genera deuda o son los dirigentes que no saben administrar ese deporte?

Por lo pronto el CAE, tuvo su campeón del mundo. Un puntero izquierdo venido de Lucas González y que vistió la Albinegra, cuando la actual ovalada, era redonda.