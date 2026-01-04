Caso Airaldi: “Leonardo merece la absolución y la libertad inmediata”, afirmó la defensora Barbitta

El 24 de febrero comenzará el juicio contra el productor agropecuario Leonardo Airaldi y otras 13 personas acusadas de narcotráfico. El señalado como jefe de la organización afronta dos causas que se unificaron en un solo juicio: la que se investigó en e Juzgado Federal de Paraná, y otra que tramitó en Santa Fe, ambas relacionadas a la actividad delictiva desarrollada en la zona de las islas y campos del procesado. La abogada penalista Mariana Barbitta asumió su defensa recientemente, al igual que de la novia de Airaldi, Jimena Burne, junto a los codefensores Lucas Melo y Marina Vega García. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), la letrada habló de lo que ha observado de la causa, afirmó que pedirá la absolución de Airaldi y previo al juicio la prisión preventiva domiciliaria en Paraná.

“Asumí la defensa hace muy poquitos días y ya tuve que participar por Zoom de la audiencia que se realizó el 30 de diciembre para despejar un poco la producción de las medidas de prueba. Al advertir lo del expediente, porque tuve el requerimiento de elevación a juicio, pude ver el procesamiento, ya puedo encontrar grandes déficits, no solamente procesales, sino también de fondo. Muchas veces la Justicia en lugar de ir a fondo y despejar estas cuestiones, se lleva por delante un montón de problemas y llega a juicio con estas dificultades a nuestro criterio, desde la mirada de la defensa. En primer lugar, el caso de Paraná se inicia a raíz de una denuncia anónima. Ya es un primer tema, más allá de que las causas de estupefacientes y hay toda una metodología históricamente de este ingreso ‘llamativo’ con denuncia anónima. Esto ya es un problema en términos constitucionales. La causa se inicia no solamente por denuncia anónima, sino que aparece un legajo de investigación que inicialmente no fue puesto a disposición de la defensa, es decir, durante bastantes meses, entre fines de 2018 y junio del 2019. Se generaron un montón de medidas a espaldas de la defensa, que tienen problemas y déficit constitucionales. No solamente la figura de supuestos vecinos y vecinas que habrían hablado, también unas investigaciones supuestamente preliminares en cabeza de la Policía de la de Entre Ríos, cuando en realidad, según surge inclusive de las actuaciones, la misma Policía de Entre Ríos habría estado trabajando en conjunto con Leonardo en cuestiones absolutamente lícitas. Ahí también hay una contradicción, había funcionarios y funcionarias de la Policía provincial que mantenían sus puestos de trabajo y paralelamente trabajaban para empresas que tiene mi cliente. Es incompatible que coloques en cabeza de funcionarios y funcionarias policiales de la provincia, la investigación para luego decir que había personal policial involucrado”, dijo inicialmente Barbitta.

Luego, la abogada se refirió a Airaldi y la impresión que le causó tras la primera entrevista: “Es una persona con una educación, más allá de que no tenga un título universitario. Es alguien con quien uno puede conversar y darse cuenta que sabe mucho de su tarea agropecuaria. Es alguien que ha sido el primer presidente de la Sociedad Rural de Diamante siendo tan joven”.

—¿A qué se refiere con la relación que tenía Airaldi con policías?

—A cuestiones totalmente lícitas. Primero, porque había un déficit, por lo que nos cuenta Leonardo, en materia de salarios a nivel policial. Entonces muchas veces las policías hacen tareas paralelas que no son incompatibles. Podríamos decirles “changas”. Hay mucha gente que por necesidad tiene que recurrir a hacer tareas que no tienen que ver con el uniforme. El hecho que se le imputa es un periodo larguísimo del 18/06/2019 al 08/03/2024. Son estos cuatro años en los cuales no ha quedado claro, de forma contundente, precisa, circunstanciada, cuál es el hecho concreto que se le imputa. Hablan de jefe de la organización genéricamente, cuestiones que no han podido ser plasmadas en el requerimiento de elevación a juicio. Advertimos estas situaciones de falta de precisión, una relación muy distorsionada entre la prueba y la discusión del hecho, una distorsión entre la prueba y la calificación legal. En las causas de drogas no es la primera vez que sucede. Son casos que muchas veces se construyen, se inflan, se direccionan y esto es un problema. Es un problema para una justicia democrática y transparente. Inclusive, hay escuchas telefónicas, se escuchaba con una orden judicial que es relativa. Ahí estamos analizando bien el origen de esas órdenes de intervenciones. Eso es un problema también muy grave en términos constitucionales. Aparecen transcripciones de los audios que las lleva adelante el personal policial y reproduce palabras y las define como droga. Por ejemplo, cuando se hablaba de avena, que es un término absolutamente vinculado a la actividad agropecuaria, la Policía decía “están hablando de droga”. Cuando uno lee la transcripción de esos párrafos, claramente indican información sobre justamente la venta o la compra de avena para los campos. Y otro de los términos es la palabra yerra. Yo vivo en Buenos Aires, así que me ha costado entender y yerra es un procedimiento para capar ganado. Quienes están en la ganadería lo saben con claridad y sin embargo la Policía lo hace pasar por supuesta droga. Entonces creo yo, creo yo que hay que trabajar fuertemente en las discusiones sobre nulidades, las discusiones sobre la afectación al principio de congruencia y estamos trabajando para eso.

—Que se hayan unificado las causas, de Santa Fe y de Paraná ¿Es un problema para usted? ¿Y qué observó en la causa de Santa Fe?

—Es una acumulación que no está firme, corren los días para interponer un recurso de Casación. Yo advierto no solamente que esa conexidad es un problema, porque puede afectar la congruencia, sino además porque en esa causa de Santa Fe aparece el famoso testigo protegido, que va a declarar con voz distorsionada, con cámara cerrada. Es decir, volvemos a tener metodologías de investigación que rompen con la Constitución, porque el Estado está utilizando herramientas que se ocultan a la defensa ¿Cómo puedo preguntar yo a alguien que no sé ni la identidad, que no sé si tiene una voz distorsionada o no, si no está presente en el debate? Es un juicio oral, público y contradictorio, voy a pedir el traslado a Paraná. Leonardo está detenido en Gualeguaychú. Yo estoy viajando la semana que viene a verlo en el penal y estamos pidiendo el traslado y probablemente un arresto domiciliario para que esté en un departamento, en una casa, muy cerquita del tribunal, con tobillera, con todas las medidas de seguridad, pero que esté en su domicilio, porque además hay dos niños menores de edad que no pueden ver al padre. Estamos viendo cómo insistir para habilitar la feria y que podamos tener traslados a los médicos y a las médicas, ver esto de la posibilidad del arresto domiciliario, porque él estuvo a derecho, el 8 de marzo se cumplen dos años de detención preventiva. Es decir, hay circunstancias que nosotros, que recién asumimos la causa, advertimos como muy graves. Hay que trabajarlas con seriedad, como también esta situación vinculada a información desde lo partidario, desde lo político, también es una causa que ha tenido impacto. Entonces, hay que enfrentarse con la verdad. En fin, hay un montón de circunstancias que hay que ponerse a mostrar y evidenciar.

—El nombre de Airaldi ya era conocido por episodios anteriores en los cuales se le venía mencionando en relación al narcotráfico. De hecho, en 2022 lo detienen en Rosario con armas, y fue condenado. A partir de esa causa de Rosario le peritan el IPhone y ahí surge la conexión, según el procesamiento de la Justicia Federal de Santa Fe, con los 30 kilos de cocaína de Puerto Gaboto, porque había hasta fotos de los ladrillos de cocaína en el celular. ¿Cómo va a abordar esto?

—Primero y principal, no hay dominio de Leonardo. Se encuentra (la droga) en una casa que es allanada por una denuncia por violencia de género y sobre esa base se dispara una supuesta mega causa donde en realidad el objeto es totalmente distinto ¿A quién pertenecía esa droga? Está claro es que no era de Leonardo, y esto está planteado obviamente en el expediente. Y yo quiero aclarar una cosa: muchas cuestiones también han sido tergiversadas porque esta detención que se había producido con armas, en realidad cuando uno ve el acta de secuestro, son armas que pertenecían al abuelo de Leonardo. Recuerden que es una familia de mucha trayectoria, muy conocida en Diamante. Entonces hay que despejar esto, hay que tener cuidado también con estas cuestiones, no querer meter todo en la misma bolsa. Por favor, les pido tanto a los y a las periodistas y también al Poder Judicial, al tengo mucha confianza. De hecho, a la jueza Noemí Berros (presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná) yo no la conozco personalmente, la conocí en la audiencia por Zoom y la verdad que me alegra mucho, lo bien que la escuché, firme, por supuesto, muy transparente, una jueza muy ordenada, con mucha claridad. A mí me parece bárbaro que nuestras juezas y jueces tengan estudio de la causa, que sepan con claridad, me pareció de una calidad maravillosa y sinceramente me encanta cuando uno se enfrenta a un poder judicial transparente, serio, las reglas del juego están claras también. Yo aspiro a que se pueda probar en el marco de las audiencias que esto ha sido una causa muy direccionada, con déficits procesales, con déficit de fondo y que merece la absolución de Leonardo y la libertad inmediata.

—Usted adelantó que Airaldi va a declarar ¿será en la primera jornada del juicio?

—Sí, en general, en los procesos judiciales, el primer día de audiencia se lee la imputación y a partir de la lectura de la imputación se los invita a los y a las imputadas e imputados a que si quieren declarar. Recuerden que la declaración no es bajo juramento de decir verdad, es una declaración de imputado y no tiene la obligación de declarar. Si él quiere negarse a declarar, puede negarse ¿Saben que es la primera vez que declararía? Es la primera vez, porque en las anteriores defensas nadie le sugirió declarar. Siempre le dijeron que se niegue a declarar. A mí me parece todo lo contrario. Creo que es importante que él declare, que él declare ante los ojos de la jueza y del Tribunal. Así que esperamos que sea una declaración importante, que va a tener la precisión, la precisión que nosotros creemos que es fundamental.