El mundo del cine y series se volvió a vestir de gala para celebrar el domingo la 31° edición de los Critics Choice Awards y, con la conducción de la humorista Chelsea Handler, los más de 600 críticos definieron cuáles fueron las mejores producciones del 2025 y dieron por iniciada la temporada de premiación. La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles.
El "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Los Pecadores", Timothée Chalamet y Jacob Elordi fueron los grandes protagonistas de la noche, llevándose la mayoría de los galardones.
Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026:
Mejor película dramática
Ganadora: Una batalla tras otra
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jay Kelly
Marty Supreme
Los pecadores
Sueños de trenes
Valor sentimental
Wicked: Parte dos
Mejor película de comedia
Ganadora: Agárralo como puedas
Amigos
Amores compartidos
Eternity
La balada de la isla
La trama fenicia
Mejor director
Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Chloé Zhao por Hamnet
Guillermo del Toro por Frankenstein
Joachim Trier por Valor sentimental
Josh Safdie por Marty Supreme
Ryan Coogler por Los pecadores
Mejor actor principal
Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme
Leonardo DiCapriov Una batalla tras otra
Ethan Hawke por Blue Moon
Joel Edgerton por Sueños de trenes
Michael B. Jordanv por Los pecadores
Wagner Moura por El agente secreto
Mejor actriz principal
Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet
Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee
Chase Infiniti por Una batalla tras otra
Emma Stone por Bugonia
Renate Reinsve por Valor sentimental
Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Mejor actor de reparto
Ganador: Jacob Elordi por Frankenstein
Adam Sandler por Jay Kelly
Benicio del Toro por Una batalla tras otra
Paul Mescal por Hamnet
Sean Penn por Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård por Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Ganadora: Amy Madigan por Weapons
Ariana Grande por Wicked: Parte dos
Elle Fanning por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Wunmi Mosaku por Los pecadores
Actor o actriz revelación
Ganador: Miles Caton por Sinners
Cary Christopher por Weapons
Everett Blunck por The Plague
Jacobi Jupe por Hamnet
Nina Ye por La chica zurda
Shannon Mahina Gorman por Rental Family (Familia de alquiler)
Mejor reparto
Ganador: Francine Maisler por Los pecadores
Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
Douglas Aibel y Nina Gold por Jay Kelly
Jennifer Venditti por Marty Supreme
Nina Gold por Hamnet
Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por Wicked: Parte dos
Mejor equipo de especialistas de acción
Ganador: Wade Eastwood por Misión imposible: Sentencia final
Andy Gill por Los pecadores
Brian Machleit por Una batalla tras otra
Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby por F1: La película
Giedrius Nagys por Warfare: Tiempo de guerra
Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda por Ballerina
Mejor guión original
Ganador: Ryan Coogler por Sinners
Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental
Eva Victor por Sorry, Baby
Noah Baumbach y Emily Mortimer por Jay Kelly
Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
Zach Cregger por Weapons
Mejor guión adaptado
Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por Hamnet
Clint Bentley y Greg Kwedar por Sueños de trenes
Guillermo del Toro por Frankenstein
Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee por No hay otra opción
Will Tracy por Bugonia
Mejor fotografía
Ganador: Adolpho Veloso por Sueños de trenes
Autumn Durald Arkapaw por Los pecadores
Claudio Miranda por F1: La película
Dan Laustsen por Frankenstein
Łukasz Żal por Hamnet
Michael Bauman por Una batalla tras otra
Mejor montaje
Ganador: Stephen Mirrione por F1: La película
Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
Kirk Baxter por Una casa llena de dinamita
Michael P. Shawver por Los pecadores
Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme
Viridiana Lieberman por El vecino perfecto
Mejor Sonido
Ganadores: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John por F1: La película
Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler por Los pecadores
Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por Una batalla tras otra
Laia Casanovas por Sirāt
Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por Warfare
Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman por Frankenstein
Mejor banda sonora
Ganador: Ludwig Göransson por Los pecadores
Alexandre Desplat por Frankenstein
Daniel Lopatin por Marty Supreme
Hans Zimmer por F1
Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
Max Richter por Hamnet
Mejor canción
Ganadora: "Golden", de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy para Las guerreras K-pop
"Drive", de Ed Sheeran, John Mayer y Blake Slatkin para F1: La película
"Clothed by the Sun", de Daniel Blumberg para El testamento de Ann Lee
"I Lied to You", de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para Los pecadores
"The Girl in the Bubble", de Stephen Schwartz para Wicked: Parte dos
"Train Dreams", de Nick Cave y Bryce Dessner para Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
Ganadores: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet
Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme
Kasra Farahani y Jille Azis por Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
Hannah Beachler y Monique Champagne por Los pecadores
Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked: Parte dos
Mejor diseño de vestuario
Ganadora: Kate Hawley por Frankenstein
Colleen Atwood y Christine Cantella por El beso de la mujer araña
Malgosia Turzanska por Hamnet
Lindsay Pugh por Hedda
Paul Tazewell por Wicked: Parte dos
Ruth E. Carter por Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
Ganadores: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
Flora Moody y John Nolan por 28 años después
Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount por Wicked: Los pecadores
Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal por The Smashing Machine
Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins por Weapons
Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontainey Shunika Terry por Los pecadores
Mejores efectos visuales
Ganadores: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza
Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall por Misión imposible: sentencia final
Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell por Frankenstein
Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean por Los pecadores
Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson por F1: La película
Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams por Superman
Mejor película de habla no inglesa
Ganadora: El agente secreto
Belén
La chica zurda
No hay otra opción
Sirāt
Un simple un accidente
Mejor película de animación
Ganadora: Las guerreras K-pop
Arco
Elio
En sueños
Little Amélie
Zootopia 2
Mejor serie dramática
Ganadora: The Pitt
Alien: planeta Tierra
Andor
Paradise
Pluribus
Separación
Task
The Diplomat
Mejor actor de serie dramática
Ganador: Noah Wyle por The Pitt
Adam Scott por Separación
Billy Bob Thornton por Landman: Un negocio crudo
Diego Luna por Andor
Mark Ruffalo por Task
Sterling K. Brown por Paradise
Mejor actriz de serie dramática
Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus
Bella Ramsey por The Last of Us
Britt Lower por Separación
Carrie Coon por La edad dorada
Kathy Bates por Matlock
Keri Russell por The Diplomat
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Ganador: Tramell Tillman por Separación
Ato Essandoh por The Diplomat
Billy Crudup por The Morning Show
Patrick Ball por The Pitt
Tom Pelphrey por Task
Wood Harris por Forever
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Ganadora: Katherine LaNasa por The Pitt
Allison Janney por The Diplomat
Denée Benton por La edad dorada
Greta Lee por The Morning Show
Nicole Beharie por The Morning Show
Skye P. Marshall por Matlock
Mejor serie de comedia
Ganadora: The Studio
Abbott Elementary
Elsbeth
Ghosts
Hacks
Los Gemstone
Nadie quiere esto
Sólo asesinatos en el edificio
Mejor actor de serie de comedia
Ganador: Seth Rogen por The Studio
Adam Brody por Nadie quiere esto
Alexander Skarsgård por Murderbot
Danny McBride por Los Gemstone
David Alan Grier por St. Denis Medical
Ted Danson por Un hombre infiltrado
Mejor actriz de serie de comedia
Ganadora: Jean Smart por Hacks
Carrie Preston por Elsbeth
Edi Patterson por Los Gemstone
Kristen Bell por Nadie quiere esto
Natasha Lyonne por Poker Face
Rose McIver por Ghosts
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Ganador: Ike Barinholtz por The Studio
Asher Grodman por Ghosts
Chris Perfetti por Abbott Elementary
Oscar Nuñez por The Paper
Paul W. Downs por Hacks
Timothy Simons por Nadie quiere esto
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Ganadora: Janelle James por Abbott Elementary
Danielle Brooks por El Pacificador
Ego Nwodim por Saturday Night Live
Hannah Einbinder por Hacks
Justine Lupe por Nadie quiere esto
Rebecca Wisocky por Ghosts
Mejor miniserie
Ganador: Adolescencia
Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Dying for Sex
El gran guerrero
Ladrones de droga
La novia
Muerte por un rayo
Su peor pesadilla
Mejor actor de serie limitada o película para televisión
Ganador: Stephen Graham por Adolescencia
Brian Tyree Henry por Ladrón de drogas
Charlie Hunnam por Monster: La historia de Ed Gein
Matthew Rhys por La bestia en mí
Michael Chernus por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Michael Shannon por Muerte por un rayo
Mejor actriz de serie limitada o película para televisión
Ganadora: Sarah Snook por All Her Fault
Jessica Biel por La mejor hermana
Meghann Fahy por Sirens
Michelle Williams por Dying for Sex
Renée Zellweger por Bridget Jones: Loca por él
Robin Wright por La novia
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
Ganador: Owen Cooper por Adolescencia
Ashley Walters por Adolescencia
Michael Peña por Su peor pesadilla
Nick Offerman por Muerte por un rayo
Ramy Youssef por Mountainhead
Wagner Moura por Ladrón de drogas
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión
Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia
Betty Gilpin por Muerte por un rayo
Christine Tremarco por Adolescencia
Julianne Moore por Sirens
Marin Ireland por Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Sophia Lillis por Su peor pesadilla
Mejor serie en lengua extranjera
Ganadora: El juego del calamar
Acapulco
Cuando nadie nos ve
El último samurái en pie
Mussolini: Hijo del Siglo
Red alert
Mejor serie de animación
Ganadora: South Park
Bob’s Burgers
Harley Quinn
Long Storie Short
Marvel Zombies
Tu amigo y vecino Spider-man
Mejor película para televisión
Ganadora: Bridget Jones: Loca por él
Cabeza de montaña
Deep Cover: Actores encubiertos
El abismo secreto
Nonnas
Summer of ’69
Mejor programa de entrevistas
Ganador: ¡Jimmy Kimmel Live!
Hote Ones
Late Night con Seth Meyers
The Daily Show
The Late Show con Stephen Colbert
Watch What Happens Live con Andy Cohen
Mejor programa de variedades
Ganador: Last Week Tonight con John Oliver
Conan O’Brien Must Go
Saturday Night Live
