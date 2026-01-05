El mundo del cine y series se volvió a vestir de gala para celebrar el domingo la 31° edición de los Critics Choice Awards y, con la conducción de la humorista Chelsea Handler, los más de 600 críticos definieron cuáles fueron las mejores producciones del 2025 y dieron por iniciada la temporada de premiación. La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles.

El "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Los Pecadores", Timothée Chalamet y Jacob Elordi fueron los grandes protagonistas de la noche, llevándose la mayoría de los galardones.

Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026:

Mejor película dramática

Ganadora: Una batalla tras otra

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jay Kelly

Marty Supreme

Los pecadores

Sueños de trenes

Valor sentimental

Wicked: Parte dos

Mejor película de comedia

Ganadora: Agárralo como puedas

Amigos

Amores compartidos

Eternity

La balada de la isla

La trama fenicia

Mejor director

Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Chloé Zhao por Hamnet

Guillermo del Toro por Frankenstein

Joachim Trier por Valor sentimental

Josh Safdie por Marty Supreme

Ryan Coogler por Los pecadores

Mejor actor principal

Ganador: Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCapriov Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Joel Edgerton por Sueños de trenes

Michael B. Jordanv por Los pecadores

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor actriz principal

Ganadora: Jessie Buckley por Hamnet

Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Emma Stone por Bugonia

Renate Reinsve por Valor sentimental

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Mejor actor de reparto

Ganador: Jacob Elordi por Frankenstein

Adam Sandler por Jay Kelly

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Paul Mescal por Hamnet

Sean Penn por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Ganadora: Amy Madigan por Weapons

Ariana Grande por Wicked: Parte dos

Elle Fanning por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Wunmi Mosaku por Los pecadores

Actor o actriz revelación

Ganador: Miles Caton por Sinners

Cary Christopher por Weapons

Everett Blunck por The Plague

Jacobi Jupe por Hamnet

Nina Ye por La chica zurda

Shannon Mahina Gorman por Rental Family (Familia de alquiler)

Mejor reparto

Ganador: Francine Maisler por Los pecadores

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

Douglas Aibel y Nina Gold por Jay Kelly

Jennifer Venditti por Marty Supreme

Nina Gold por Hamnet

Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por Wicked: Parte dos

Mejor equipo de especialistas de acción

Ganador: Wade Eastwood por Misión imposible: Sentencia final

Andy Gill por Los pecadores

Brian Machleit por Una batalla tras otra

Gary Powell, Luciano Bacheta y Craig Dolby por F1: La película

Giedrius Nagys por Warfare: Tiempo de guerra

Stephen Dunlevy, Kyle Gardiner, Jackson Spidell, Jeremy Marinas, Jan Petřina, Domonkos Párdányi y Kinga Kósa-Gavalda por Ballerina

Mejor guión original

Ganador: Ryan Coogler por Sinners

Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental

Eva Victor por Sorry, Baby

Noah Baumbach y Emily Mortimer por Jay Kelly

Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme

Zach Cregger por Weapons

Mejor guión adaptado

Ganador: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por Hamnet

Clint Bentley y Greg Kwedar por Sueños de trenes

Guillermo del Toro por Frankenstein

Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar y Jahye Lee por No hay otra opción

Will Tracy por Bugonia

Mejor fotografía

Ganador: Adolpho Veloso por Sueños de trenes

Autumn Durald Arkapaw por Los pecadores

Claudio Miranda por F1: La película

Dan Laustsen por Frankenstein

Łukasz Żal por Hamnet

Michael Bauman por Una batalla tras otra

Mejor montaje

Ganador: Stephen Mirrione por F1: La película

Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

Kirk Baxter por Una casa llena de dinamita

Michael P. Shawver por Los pecadores

Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme

Viridiana Lieberman por El vecino perfecto

Mejor Sonido

Ganadores: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta y Gareth John por F1: La película

Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco y David V. Butler por Los pecadores

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por Una batalla tras otra

Laia Casanovas por Sirāt

Mitch Low, Glenn Freemantle, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por Warfare

Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern y Greg Chapman por Frankenstein

Mejor banda sonora

Ganador: Ludwig Göransson por Los pecadores

Alexandre Desplat por Frankenstein

Daniel Lopatin por Marty Supreme

Hans Zimmer por F1

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Max Richter por Hamnet

Mejor canción

Ganadora: "Golden", de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy para Las guerreras K-pop

"Drive", de Ed Sheeran, John Mayer y Blake Slatkin para F1: La película

"Clothed by the Sun", de Daniel Blumberg para El testamento de Ann Lee

"I Lied to You", de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para Los pecadores

"The Girl in the Bubble", de Stephen Schwartz para Wicked: Parte dos

"Train Dreams", de Nick Cave y Bryce Dessner para Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Ganadores: Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet

Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme

Kasra Farahani y Jille Azis por Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Hannah Beachler y Monique Champagne por Los pecadores

Nathan Crowley y Lee Sandales por Wicked: Parte dos

Mejor diseño de vestuario

Ganadora: Kate Hawley por Frankenstein

Colleen Atwood y Christine Cantella por El beso de la mujer araña

Malgosia Turzanska por Hamnet

Lindsay Pugh por Hedda

Paul Tazewell por Wicked: Parte dos

Ruth E. Carter por Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Ganadores: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

Flora Moody y John Nolan por 28 años después

Frances Hannon, Mark Coulier y Laura Blount por Wicked: Los pecadores

Kazu Hiro, Felix Fox y Mia Neal por The Smashing Machine

Leo Satkovich, Melizah Wheat y Jason Collins por Weapons

Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontainey Shunika Terry por Los pecadores

Mejores efectos visuales

Ganadores: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y ceniza

Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland y Kirstin Hall por Misión imposible: sentencia final

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell por Frankenstein

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean por Los pecadores

Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price y Keith Dawson por F1: La película

Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams por Superman

Mejor película de habla no inglesa

Ganadora: El agente secreto

Belén

La chica zurda

No hay otra opción

Sirāt

Un simple un accidente

Mejor película de animación

Ganadora: Las guerreras K-pop

Arco

Elio

En sueños

Little Amélie

Zootopia 2

Mejor serie dramática

Ganadora: The Pitt

Alien: planeta Tierra

Andor

Paradise

Pluribus

Separación

Task

The Diplomat

Mejor actor de serie dramática

Ganador: Noah Wyle por The Pitt

Adam Scott por Separación

Billy Bob Thornton por Landman: Un negocio crudo

Diego Luna por Andor

Mark Ruffalo por Task

Sterling K. Brown por Paradise

Mejor actriz de serie dramática

Ganadora: Rhea Seehorn por Pluribus

Bella Ramsey por The Last of Us

Britt Lower por Separación

Carrie Coon por La edad dorada

Kathy Bates por Matlock

Keri Russell por The Diplomat

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Ganador: Tramell Tillman por Separación

Ato Essandoh por The Diplomat

Billy Crudup por The Morning Show

Patrick Ball por The Pitt

Tom Pelphrey por Task

Wood Harris por Forever

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Ganadora: Katherine LaNasa por The Pitt

Allison Janney por The Diplomat

Denée Benton por La edad dorada

Greta Lee por The Morning Show

Nicole Beharie por The Morning Show

Skye P. Marshall por Matlock

Mejor serie de comedia

Ganadora: The Studio

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Los Gemstone

Nadie quiere esto

Sólo asesinatos en el edificio

Mejor actor de serie de comedia

Ganador: Seth Rogen por The Studio

Adam Brody por Nadie quiere esto

Alexander Skarsgård por Murderbot

Danny McBride por Los Gemstone

David Alan Grier por St. Denis Medical

Ted Danson por Un hombre infiltrado

Mejor actriz de serie de comedia

Ganadora: Jean Smart por Hacks

Carrie Preston por Elsbeth

Edi Patterson por Los Gemstone

Kristen Bell por Nadie quiere esto

Natasha Lyonne por Poker Face

Rose McIver por Ghosts

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ganador: Ike Barinholtz por The Studio

Asher Grodman por Ghosts

Chris Perfetti por Abbott Elementary

Oscar Nuñez por The Paper

Paul W. Downs por Hacks

Timothy Simons por Nadie quiere esto

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Ganadora: Janelle James por Abbott Elementary

Danielle Brooks por El Pacificador

Ego Nwodim por Saturday Night Live

Hannah Einbinder por Hacks

Justine Lupe por Nadie quiere esto

Rebecca Wisocky por Ghosts

Mejor miniserie

Ganador: Adolescencia

Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dying for Sex

El gran guerrero

Ladrones de droga

La novia

Muerte por un rayo

Su peor pesadilla

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Ganador: Stephen Graham por Adolescencia

Brian Tyree Henry por Ladrón de drogas

Charlie Hunnam por Monster: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys por La bestia en mí

Michael Chernus por Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Michael Shannon por Muerte por un rayo

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Ganadora: Sarah Snook por All Her Fault

Jessica Biel por La mejor hermana

Meghann Fahy por Sirens

Michelle Williams por Dying for Sex

Renée Zellweger por Bridget Jones: Loca por él

Robin Wright por La novia

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Ganador: Owen Cooper por Adolescencia

Ashley Walters por Adolescencia

Michael Peña por Su peor pesadilla

Nick Offerman por Muerte por un rayo

Ramy Youssef por Mountainhead

Wagner Moura por Ladrón de drogas

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Ganadora: Erin Doherty por Adolescencia

Betty Gilpin por Muerte por un rayo

Christine Tremarco por Adolescencia

Julianne Moore por Sirens

Marin Ireland por Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Sophia Lillis por Su peor pesadilla

Mejor serie en lengua extranjera

Ganadora: El juego del calamar

Acapulco

Cuando nadie nos ve

El último samurái en pie

Mussolini: Hijo del Siglo

Red alert

Mejor serie de animación

Ganadora: South Park

Bob’s Burgers

Harley Quinn

Long Storie Short

Marvel Zombies

Tu amigo y vecino Spider-man

Mejor película para televisión

Ganadora: Bridget Jones: Loca por él

Cabeza de montaña

Deep Cover: Actores encubiertos

El abismo secreto

Nonnas

Summer of ’69

Mejor programa de entrevistas

Ganador: ¡Jimmy Kimmel Live!

Hote Ones

Late Night con Seth Meyers

The Daily Show

The Late Show con Stephen Colbert

Watch What Happens Live con Andy Cohen

Mejor programa de variedades

Ganador: Last Week Tonight con John Oliver

Conan O’Brien Must Go

Saturday Night Live

