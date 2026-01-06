España: el “Cholo” Simeone quiere al entrerriano Senesi para el próximo mercado

En Europa permanece abierto el mercado de pases de la temporada inverna y el entrenador argentino, Diego Simeone, tiene en la mira al entrerriano Marcos Senesi, actual zaguero del Bournemouth de la Premier League. Pero aunque es el nuevo deseo del Colchonero, no sería un fichaje para ahora, sino, para la próxima temporada.

Si bien es un futbolista de altísimo valor para Andoni Iraola, habiendo sido titular en 16 de los 17 partidos del equipo del sur de Inglaterra en lo que va de esta liga, su renovación parece cada vez más lejana. En junio vence su contrato y, con el deseo de dar un nuevo salto en su carrera, por el momento no tiene intención de ampliarlo.

Uno de los mayores atractivos para el conjunto Colchonero, sin duda es la posibilidad de incorporar a este jugador de Premier y selección argentina sin tener que pagar por su pase. Y es que, en caso de que efectivamente decida no renovar, Senesi podrá empezar a negociar con otros clubes. Si queda en condición de libre, el Atlético solamente debería abonar por su sueldo.

Indudablemente, Simeone sabe que el exjugador de San Lorenzo y Feyenoord sería un central zurdo ideal para reforzar una línea defensiva que hoy da más dudas que certezas. Porque el único que actualmente pareciera tener su lugar asegurado es el joven Marc Pubill. Ni Le Normand, Giménez, Hancko o Lenglet.

Si se da, se uniría a la lista de argentinos presentes en el Atlético Madrid que hoy integran Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Juan Musso. Y un detalle no menor, es que Senesi cuenta con pasaporte italiano. Esto significa que, encima, no les gastaría ningún cupo de extranjero.