Municipalidad de Crespo: retiran del temario del Concejo la terna para elegir titular en el Juzgado de Paz

El HCD de Crespo no pudo -por segunda vez- abordar la elección del futuro titular del Juzgado de Paz de esa localidad.

El Concejo Deliberante de Crespo no pudo, por segunda vez, tratar en el recinto el proyecto de decreto que contiene los nombres de los tres postulantes que integran la terna a elevar al Poder Ejecutivo provincial para seleccionar a quien ocupe la titularidad del Juzgado de Paz de esa ciudad.

No se pudo tratar el martes 30 de diciembre último. Y tampoco en la sesión de este lunes 5. El oficialismo de Juntos decidió retirar el tema del orden del día.

De igual modo, ya están los nombres de la terna de postulantes a cubrir el cargo que actualmente ocupa en forma interina la jueza Vanesa Visconti, la funcionaria que intervino en el escandaloso video de la Shell de Crespo que se volvió viral y tuvo repercusión nacional por el trato denigrante hacia una mujer. En la Shell Crespo dos playeros le ponen una bolsa en la cabeza y la suben a una camioneta en una especie de desafío viral “humorístico” que mereció la repulsa pública, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Los propuestos para cubrir el cargo son Rocío Dinorah Weber -escribiente actual en el Juzgado de Paz de Crespo-, Rocío Guadalupe Rodríguez Mayer -abogada, mediadora, oriunda de Nogoyá- y Jorge Alberto Kriger -abogado, socio de Beltrán Cepeda, concejal oficialista-. El Concejo busca así designar al titular del Juzgado de Paz en función de lo que establece la Ley Orgánica de los Municipios N° 10.027. El proyecto señala que “se seleccionaron profesionales de la ciudad que por su trayectoria vienen ejerciendo la profesión y que son conocidos dentro de la jurisdicción y respetados”

Beltrán Cepeda, jefe del bloque de concejales de Crespo Nos Une, había declarado al portal Estación Plus: “La ley prevé que no sea concursable” el cargo de juez de Paz, y agregó: “Asesorados por quienes integran la asesoría técnica, las cuestiones de derecho administrativo y demás, se ha decidido llevarlo adelante de esta forma. Entró la nota del Intendente (Marcelo Cerutti), se determinó una terna, y cuando volvamos a sesionar -en sesión especial-, seguramente se va a llevar adelante para elevarla al Poder Ejecutivo Provincial. El decreto que se eleva es de tres personas, tres abogados, y el Gobierno Provincial va a elegir por uno de esos colegas. Ese profesional después optará si quiere tomar el cargo o no. En caso de que no acepte, seguramente volverá a iniciarse el proceso”.

Cepeda defendió el tratamiento del tema en sesiones extraordinarias, y adelantó que la cuestión quedará resuelta entre este viernes 2 o el próximo lunes 6 de enero.

Aunque ya hay observaciones al proceso de selección.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos elevó un planteo a la presidenta del Concejo Deliberante de Crespo, Jacinta Eberle, y transmitió la “preocupación” respecto al proyecto de decreto por el cual integran la terna de postulantes para Juez de Paz de Crespo, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

“Si bien no desconocemos que resulta de competencia del Municipio de Crespo imponer las condiciones y procesos propios para, en este caso, la selección de un cargo de Juez o Jueza de Paz de su jurisdicción, no puede perderse de vista que se trata de un/a funcionario/a que integrará el Poder Judicial provincial; por lo que la posición de la Asociación que presido ha sido siempre la de que el acceso a tal cargo sea mediante un sistema de selección que garantice la participación igualitaria de los aspirantes al mismo y acredite debidamente su idoneidad para el cargo, a la vez que también la publicidad y transparencia del proceso, nada de lo cual sucede con el proyecto de decreto en estudio, aun cuando se haya cumplido con la normativa legal vigente”, dice el texto de la nota que envió Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura.

Y agrega: “El proceso de selección al que aludo puede ser el establecido en la Ley N° 11.227 (en función de su art. 35) u otro legislado y reglamentado por el propio Concejo Deliberante Municipal, pero en cualquiera de ambos casos, siempre con el fin de garantizar la objetividad de la selección, lo cual no se logra si se desconoce el origen o propuesta de la terna en cuestión”.

La entidad aseguró que se está a tiempo “para modificar lo apuntado y compatibilizar un proceso de selección de Jueces/zas de Paz con la Ley Nº 11.227 y los principios apuntados, para lo cual, nos ponemos a vuestra disposición con el objetivo de colaborar con ello o ampliar nuestro punto de vista”.