Postulaciones abiertas para participar del Mateando

Los emprendedores y empresarios podrán inscribirse hasta el 16 de enero mediante un formulario digital. Se trata de un paseo comercial que se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo, en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate.

Los emprendedores y MiPyMEs que deseen participar deberán producir productos relacionados directamente con el mate y su cultura; ser residentes de Paraná; y contar por productos innovadores, de calidad y en stock suficiente para los cuatro días del evento, informaron desde la Subsecretaría de Producción, y aclararon que la postulación no implica el derecho a la participación del evento.

Los interesados pueden inscribirse aquí.

¿Qué es el Mateando?

El Mateando es un paseo comercial y espacio de experiencias en relación con el mate, la yerba mate y su cultura.

Durante cuatro días emprendedores y productores yerbateros y de blends se darán cita en la Sala Mayo para mostrar, degustar y comercializar sus productos. Habrá charlas y talleres de la mano de especialistas, sommeliers y blendistas; y se ofrecerán mates, materas, accesorios, diseños innovadores y preparaciones gastronómicas maridadas con el mate, o producidas con yerba mate, en coctelería regional, panificados, pastelería, entre otras propuestas.

Este año, además, se realizará por segunda vez una ronda de negocios vinculando oferta y demanda entre yerbateros participantes de la Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad.