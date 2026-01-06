Concordia: más de 600 personas disfrutan las Acciones de Verano

En el marco de la propuesta Acciones de Verano, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), comenzaron las actividades en el Centro de Educación Física (CEF) N° 4 de Concordia, con la participación de más de 600 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Allí se desarrollan distintas acciones que promueven la enseñanza de la natación y las actividades de vida en la naturaleza y la recreación, fortaleciendo el acceso igualitario a prácticas deportivas y recreativas durante el período estival.

Más datos de las Acciones de Verano en Concordia

Las actividades se desarrollan en el predio del CEF N° 4, ubicado en el Polideportivo Concordia, un espacio que también alberga el Profesorado de Educación Física, el gimnasio, la escuela Secundaria Borges, la pista de atletismo y la planta de campamento, consolidándose como un polo educativo y deportivo de referencia para la comunidad.

El inicio de las Acciones de Verano contó con la presencia del rector del CEF N° 4, Alberto Pissaco; y del director departamental de Escuelas, José Ferrari. Estas acciones se realizan con el acompañamiento de la supervisora Alexia Lovatto y un equipo de 25 docentes que fueron designados por concurso. Además, se destaca el trabajo de la Asociación Cooperadora de la institución que colabora con el funcionamiento y puesta en marcha de las actividades.

En cuanto a las propuestas, el Recreativo de Verano está destinado a niños y niñas de 4 a 14 años y se desarrolla de 9.30 a 12. Por la tarde, de 12.30 a 15, se dictan clases de natación para chicos desde los 14 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Además, desde las 9, funcionan dos grupos de beach vóley para estudiantes de 12 a 19 años, que trabajan en simultáneo con el espacio recreativo.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, destacó la relevancia de estas iniciativas y subrayó que “las Acciones de Verano son una política de Estado del CGE”, ya que brindan oportunidades de igualdad y acceso a actividades educativas, deportivas y recreativas para personas de todas las edades, fortaleciendo el derecho al deporte y a la educación en la comunidad entrerriana.