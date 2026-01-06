La Fiesta Nacional del Mate habilitará un sector preferencial en su nueva edición

La ciudad de Paraná será nuevamente sede de la Fiesta Nacional del Mate, que celebrará su edición número 35 los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Si bien la propuesta general es con acceso libre y gratuito, habrá un sector preferencial pago, con el objetivo de sostener la realización del evento y ampliar los servicios.

La organización confirmó que el ingreso al predio será gratuito durante ambas jornadas, permitiendo que el público proveniente de la ciudad y otras localidades puedan disfrutar de las actividades sin costo. A su vez, se habilitará un sector preferencial ubicado en un espacio lindero al escenario principal, que contará con comodidades adicionales como barra exclusiva y sanitarios diferenciados.

Las ubicaciones preferenciales estarán disponibles a la venta a partir del 12 de enero a través de la plataforma entradauno.com. Para el viernes 6 de febrero, el valor inicial será de $25.000, bajo modalidad platea con público sentado, mientras que para el sábado 7 de febrero el costo será de $40.000, en formato campo. Desde la organización señalaron que la recaudación generada por este sector resulta clave para el financiamiento del evento, permitiendo sostener su producción general y fortalecer la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas durante ambas noches.

Desde la organización destacaron que la realización de la Fiesta Nacional del Mate es posible gracias al acompañamiento conjunto del sector público y privado. Además del apoyo institucional del Municipio de Paraná, el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo, diversas empresas participan como sponsors del evento. Aquellas firmas interesadas en sumarse como patrocinadores o realizar consultas comerciales pueden comunicarse a través del correo electrónico comercial.fiestadelmate@gmail.com