Autovía del Mercosur asumió la concesión de las rutas 12 y 14 en toda la provincia de Entre Ríos

La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumió la concesión para operar las Rutas Nacionales 12 y 14 en Entre Ríos, bajo el nombre Autovía del Mercosur, marcando el inicio de una nueva etapa tras tres décadas de gestión de Caminos del Río Uruguay.

Durante los ocho meses intermedios, las rutas estuvieron bajo administración de Vialidad Nacional, sin cobro de peajes. Sin embargo, la primera medida de la nueva empresa será comenzar a facturar por cada vehículo que circule por el corredor más importante del país.

A través de la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte adjudicó la concesión de 741 kilómetros que comprenden las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El corredor incluye desde Zárate hasta Paso de los Libres, además del tramo de la Ruta 12 entre Ceibas y Gualeguay.

Paralelamente, un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. obtuvo la concesión del Tramo Conexión, que incluye el Puente Rosario-Victoria (RN 174). Este corredor estratégico conecta con cuatro pasos fronterizos hacia Brasil y Uruguay, además de accesos a puertos del Gran Rosario.

Sistema de pago exclusivamente electrónico

Desde el 6 de enero, el cobro de peaje será únicamente mediante sistemas electrónicos, eliminando el efectivo. Inicialmente, operará solo TelePase con 50% de descuento, mientras que otros medios (tarjetas de crédito y débito, QR, billeteras virtuales y pago NFC) se incorporarán en la segunda quincena de enero mediante tótems de cobro.

El valor estimado del peaje será de aproximadamente 1.830 pesos, equiparando todas las estaciones al último monto vigente de Zárate en abril de 2025, con ajuste por inflación. Durante los primeros días, hasta el 15 de enero, no habrá barreras en las estaciones mientras se completa la instalación.

La nueva concesionaria reincorporó trabajadores de Caminos del Río Uruguay que habían quedado sin empleo. "Los empleados que están trabajando son de la empresa anterior, pero no es la totalidad", explicó Mariano Bradanini, vocero de la concesión, aclarando que existe "un mix" entre personal de la gestión anterior y nuevos trabajadores.

El plan inicial de obras comenzará el 6 de enero con tareas prioritarias de bacheo intensivo, recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones buscan mejorar rutas que hace años no reciben obras ni mantenimiento profundo y presentan un estado deteriorado.

El nuevo sistema operará sin subsidios estatales, a diferencia del esquema anterior que requería aportes públicos para sostener una concesión deficitaria. Esta es la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que en fases posteriores incorporará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros.