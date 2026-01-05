“Estoy muy contento por el premio que se me da ahora”, dijo Ignacio Giacinti

Ignacio Giacinti, delantero bicampeón con la Cuarta División de Patronato, fue una de las novedades que mostró Patrón en el inicio de la pretemporada. “Estoy muy contento. El año pasado ya pasó, fue el mejor a nivel futbolístico, así que muy contento por el premio que se me da ahora”.

Y siguió en declaraciones a Código Patrón: “Con el Yagui (Forestello) no hablé mucho, pero seguramente en estos días vamos a hablar. Estoy muy contento, con la tranquilidad que da el grupo. La verdad que siendo la primera práctica me sentí bastante incluido”.

Por otra parte, el atacante se refirió a la incorporación de Marcelo Candia en el cuerpo técnico: “La verdad que Marcelo tenemos nuestra pelea, pero siempre busca el bien de uno y me ha hablado mucho, me ha acompañado, me ha dado muchos consejos, así que muy agradecido con él, la verdad que me dio la oportunidad y acá estamos”.

Respecto al contrato profesional, mencionó: “Es el objetivo de todo juvenil. La verdad que ya haberme ganado el lugar en la pretemporada es muy lindo, ahora queda esperar que se dé la firma del contrato y ver si se puede debutar y sumar minutos este año”.