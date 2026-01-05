Receta electrónica en OSER: cómo es el trámite para medicamentos ambulatorios y crónicos

La receta electrónica comenzó a implementarse en la Obra Social de Entre Ríos (OSER) de manera obligatoria desde el 1° de enero de 2026, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente. El cambio impactó tanto en la prescripción como en la dispensa de medicamentos, y alcanzó a afiliados que reciben tratamientos ambulatorios y a quienes acceden a medicación crónica.

Al respecto, el vicepresidente de la obra social, Ricardo García, explicó que la medida se enmarca en la Ley Nacional 27.553, que estableció la obligatoriedad del uso de la receta electrónica en todo el país. Indicó que la provincia adhirió a esa normativa a través de la Ley 10.977, lo que convirtió al sistema en un requisito obligatorio para todos los prestadores de salud.

“El plazo para la convivencia entre la receta electrónica y la receta en papel venció el 1° de enero de 2026. Por eso, en cumplimiento de una ley nacional y una ley provincial, la obra social está hoy implementando este sistema”, sostuvo García. Recordó que durante 2025 existió una prórroga otorgada por el Ministerio de Salud provincial, que permitió el uso de ambos formatos, pero aclaró que ese período ya finalizó.

En ese sentido, señaló que durante el último año se llevó adelante un proceso de capacitación y adecuación de los sistemas informáticos, tanto para los profesionales médicos como para las farmacias, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.

Medicamentos ambulatorios

García detalló que los medicamentos ambulatorios, que cuentan con una cobertura del 40% y no requieren autorización previa, se gestionan de forma totalmente electrónica. Explicó que el afiliado asiste a la consulta médica y el profesional, a través de la plataforma habilitada, carga la receta electrónica sin necesidad de emitir ningún papel.

“Una vez que la receta queda cargada en el sistema, el médico le brinda al afiliado el número de receta. Con ese número y el DNI físico, el afiliado se presenta en la farmacia y retira el medicamento”, precisó. Además, aclaró que otra persona puede retirar la medicación en nombre del afiliado, siempre que lleve el DNI físico del titular.

Medicación crónica y planes especiales

En relación con los medicamentos que requieren autorización previa, como oncológicos, tratamientos para diabetes, crónicos o inmunosupresores, el vicepresidente explicó que los planes autorizados antes del 31 de diciembre de 2025 continúan vigentes sin cambios.

“Los afiliados que ya tenían su plan autorizado no tienen que hacer absolutamente nada. Siguen retirando su medicación hasta que se venza el período aprobado”, indicó. No obstante, aclaró que, al momento de renovar el plan, se incorporará la receta electrónica como parte del trámite: el médico deberá cargar la medicación en la plataforma para que, una vez autorizada, el afiliado pueda retirar mes a mes con su DNI.

Asimismo, remarcó que las recetas en papel emitidas hasta el 31 de diciembre de 2025 pueden utilizarse durante todo el mes de enero, sin necesidad de volver al consultorio para una nueva prescripción electrónica.

Funcionamiento y atención al afiliado

Consultado sobre posibles demoras entre la consulta médica y el retiro del medicamento, García aseguró que el sistema funciona en tiempo real. “En el momento en que el médico finaliza la prescripción electrónica, la receta ya está disponible y el afiliado puede ir inmediatamente a la farmacia”, afirmó.

Finalmente, destacó que las sedes de la obra social permanecen abiertas durante el verano, con guardias establecidas para garantizar la atención. Indicó que la sede central mantiene horario matutino y vespertino hasta las 18.15, mientras que el resto de las delegaciones funciona de 7 a 13, sin modificaciones.

