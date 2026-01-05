Alerta por riesgo extremo de incendios en Entre Ríos y en gran parte del país

Complejo. Se estima que la temporada estival vendrá muy compleja en materia de focos ígneos por las pocas precipitaciones de este año.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitieron una advertencia oficial por riesgo extremo de incendios forestales que alcanza a gran parte del territorio argentino. Según el informe, 16 provincias se encuentran bajo alerta máxima debido a condiciones climáticas que favorecen la rápida propagación del fuego.

Las provincias alcanzadas por el nivel más alto de riesgo son Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El mapa difundido por el SMN muestra amplias zonas del centro y sur del país teñidas de rojo, con focos especialmente sensibles en la región pampeana, Cuyo y la Patagonia, publicó el portal de Perfil.

La advertencia se basa en el índice FWI (FWI), una herramienta internacional que evalúa el peligro de incendios a partir de variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones recientes. De acuerdo con este indicador, la situación actual es considerada “potencialmente explosiva”, especialmente durante el momento más crítico del día, que suele registrarse alrededor de las 16.

El informe oficial señala que, durante los meses de diciembre, enero y febrero, el riesgo se mantendrá por encima de los valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe. En otras regiones, como Cuyo, el norte del país y el litoral, el peligro oscilará entre normal y superior a la media histórica, resaltó el portal de Perfil.

Ante este escenario, varias provincias endurecieron las restricciones. En Río Negro, por ejemplo, rige la prohibición total de encender fuego en espacios públicos y privados, incluidos campings, playas, senderos y áreas recreativas. En Córdoba, las autoridades atribuyeron el riesgo extremo a la combinación de vientos moderados y muy baja humedad ambiental, condiciones que aceleran la propagación de las llamas.

Las autoridades nacionales y provinciales pidieron a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos. Además, recordaron la importancia de denunciar de inmediato la presencia de humo o fuego a las líneas de emergencia habilitadas, como el 0-800-888-38346 (FUEGO), Bomberos Voluntarios y los números de seguridad provinciales.

El noreste argentino y la Patagonia también concentran especial preocupación debido al déficit de lluvias registrado en las últimas semanas y a las previsiones de temperaturas superiores al promedio. Aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas, los especialistas advierten que el riesgo general seguirá siendo elevado.

Desde los organismos oficiales insistieron en la necesidad de responsabilidad social y atención permanente a los partes meteorológicos, ya que las condiciones actuales dificultan la contención natural del fuego y aumentan el impacto potencial de los incendios forestales en todo el país.