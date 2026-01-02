El Hospital Santa Elena mejoró su capacidad de atención en odontología

Días atrás se inauguró el nuevo consultorio odontológico del Hospital Santa Elena, de la localidad homónima en el departamento La Paz. En la oportunidad, el hospital incorporó un consultorio equipado con un nuevo sillón odontológico y todos sus instrumentos, lo que le permitirá ampliar sus prestaciones: además de las extracciones que se venían realizando en el establecimiento, ahora también se podrán efectuar limpiezas y arreglos bucodentales, fortaleciendo la atención odontológica para la comunidad.

Allí, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y Centros de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Santiago Romero Ayala, explicó que la mejora "forma parte de la donación de 15 sillones odontológicos por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), en el marco de una política impulsada por el ministro de Salud Daniel Blanzaco, quien priorizó la asignación de este equipamiento a los lugares con mayores necesidades de la provincia, entre ellos Santa Elena".

Por su parte, la directora del nosocomio, Lisandra Ortellado, destacó la importancia del acompañamiento permanente, "tanto por parte del ministro Daniel Blanzaco como de todas las áreas del Ministerio de Salud, que se encuentran siempre a disposición para las consultas y los trámites que se gestionan desde nuestro hospital".

Asimismo, Ortellado agradeció a la Cooperadora por la donación del compresor y elementos para el nuevo consultorio, que se encuentra ubicado en el Área Modular de la institución.