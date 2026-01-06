Michel: “Frigerio decidió no avanzar con el juicio político a Susana Medina; es su responsabilidad”

“Lo que estoy diciendo es que se está subejecutando el presupuesto y la subejecución es muy superior a la de antes. Si digo que las cosas se están haciendo mal, contestarme que antes también se hacían mal no es una buena respuesta. Tienen la vara muy baja para gobernar", criticó Michel.

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) se refirió al tratamiento del proyecto de reforma laboral por el cual advirtieron que la provincia perderá 80 millones de pesos de coparticipación y al pedido para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio. También se refirió a la subejecución del presupuesto en Vialidad y apuntó contra la respuesta que dio el senador Rubén Dal Molín.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel explicó que “el gobierno en esta pseudo reforma laboral –bajo el eufemismo de modernización laboral- lo que hace es generar la reforma tributaria más importante de los últimos 30 años de Argentina, porque en el artículo 191 reducen la alícuota del impuesto a las ganancias fundamentalmente para las grandes empresas, ya que al achicar la alícuota de los mayores ingresos lo que hace es beneficiar a las empresas con utilidades mayores a 15.000 millones de pesos, que son 144 empresas que aportan el 56% del impuesto. Con esta reducción, se baja el impuesto a esas grandes empresas”.

“Si se recauda menos, los que pierden son el Tesoro Nacional y las provincias, ya que el impuesto a las ganancias es netamente coparticipable y la pérdida es de más de 3 billones de pesos de recaudación que impacta en la coparticipación y para nuestra provincia son 81.000 millones de pesos. Y además tendrá un impacto a los municipios”, advirtió.

Agregó que “también se modifica el impuesto interno a los bienes suntuarios como embarcaciones, aeronaves y demás, pero también generan que el famoso fondo de asistencia laboral, por desempleo, va a desfinanciar al sistema de la seguridad social en 3.000 millones de dólares, que son cerca de 0.5 puntos del PBI”.

En este marco, alertó que “es irregular la forma de introducir esta modificación por el Senado porque el artículo 52 de la Constitución plantea como Cámara de origen para los impuestos a la Cámara de Diputados. A esto también lo planteamos y el gobierno utiliza otros argumentos porque dice que es una modificación accesoria de impuestos, pero si se mira el nivel de recursos es la principal reforma que está generando dentro de esta ley”.

“Vaya a saber con quién el gobierno está cumpliendo alguna obligación preexistente porque la verdad que estas leyes tienen nombre y apellido; beneficiando de manera directa a 144 empresas. Creo que tiene que ver con aprovechar el desconcierto de la oposición y de los gobernadores que no les prestan atención a estos temas importantes. Ni hablar del caso del gobernador de Entre Ríos que está ausente hace más de 20 días en la provincia, ahora lo identificaron en otro país, y ya ni siquiera tiene senadores para dar esta discusión. Por eso nuestra intención es reunirnos con él, con la mayor buena fe, sin ninguna chicana, sin faltas de respeto, para plantearle qué vamos a hacer con esto y qué piensan hacer porque Frigerio no tiene senadores que representen a su espacio político ni a la provincia, porque los senadores de la lista de Frigerio representan al proyecto nacional. ¿Qué van a votar los senadores de La Libertad Avanza frente a esta ley que perjudica los recursos de la provincia? ¿Alguien tiene alguna duda de que van a levantar la mano?”, analizó.

En cuanto a la solicitud de encuentro con Rogelio Frigerio, explicitó: “Lo que pedimos es una reunión política con el gobernador, porque no alcanza con ir a ver a un técnico o al secretario de Gobierno que están ajenos a los números de la provincia. Lo que queremos es una reunión con el gobernador para tener una definición política. Si el gobernador dice que esto afecta nuestros intereses, nos vamos a poner de acuerdo en ver cómo defendemos los intereses de nuestra provincia y de los municipios. Esperamos que se conecte en el verano el gobernador, se ponga a trabajar y nos de alguna respuesta”.

Consultado por la posibilidad concreta de tratamiento en el Senado, consideró que “la mayoría precaria que logró armar el oficialismo en el Senado para la conformación de las comisiones se puede ver alterada con la reforma laboral, especialmente porque afecta de manera directa a los recursos de las provincias” y cuestionó que “además, esta baja de impuestos, tiene un correlato directo con que en los últimos cinco meses cayó la recaudación en términos reales; no solo están cayendo los recursos coparticipables por la baja de actividad sino también por la baja de impuestos”.

Remarcó que “la provincia necesitó un adelanto de coparticipación de 220.000 millones de pesos en diciembre porque no tenía para pagar el medio aguinaldo. Es decir que necesita ayuda financiera, necesita adelanto del Tesoro, vamos a pagar 30.000 millones de pesos de intereses por este adelanto y por otro lado resignamos 80.000 millones de pesos de fondos que le corresponden a la provincia y no dicen nada. Y la explicación de esto es la táctica en el corto plazo de Frigerio de no querer perder las elecciones, entregarle la cabeza de lista de Diputados, Senadores, y la provincia y su proyecto político a Milei”.

Respecto de la postura del peronismo con la reforma laboral, adelantó: “La salida no es resignar derechos de los trabajadores y darles más beneficios a las empresas; creemos en una modificación sector por sector por eso ya estuvimos trabajando en la CGT con los trabajadores del citrus o la fruta para ver qué se puede buscar para ellos. No es lo mismo la situación laboral de un trabajador de la fruta en el norte de la provincia que de un empleado petrolero en Vaca Muerta, no se puede aplicar el mismo marco normativo para todos. Creemos que hay que abordar este esquema laboral por sector de la actividad económica y con determinadas particularidades por región”.

Prórroga en la emergencia de obra pública

Consultado al respecto, Michel sostuvo que “los legisladores y funcionarios además de tener poca contracción al trabajo, leen bastante poco, porque con este proyecto tal como está presentado, están buscando prorrogar una ley que ya venció. La emergencia de obras públicas y de servicios públicos venció el 31 de diciembre de 2025, y no se puede prorrogar algo que ya está vencido. A lo sumo hay que reestablecer la vigencia de la ley”.

Agregó: “Cómo vamos a estar tres años en emergencia para darle al gobernador la facultad de contratar de forma directa sin ningún tipo de controles. Lo único que vamos a lograr con esto es que, cuando Frigerio se vuelva a Capital Federal dentro de unos años, nos va a dejar llenos de juicios que vamos a tener que pagar los entrerrianos y va a ser únicamente negocio para los abogados. Ni siquiera con la pandemia de Covid hubo dos años de emergencia para estas cuestiones, no sé cuál es la necesidad de volver a prorrogar la emergencia, no sé qué hablan con el club de la construcción o quién le pide estas leyes”.

“¿Alguien escucha a alguien hablar de los temas de la provincia? Porque cada vez que uno pregunta de estos temas, la contestación es sacarse una foto con un carpincho al lado. Entiendo el clima de época, entiendo que nadie le presta atención a nada, que en el verano la gente está distraída y por eso aprovechan a hacer estas cosas, pero cuando nos demos cuenta vamos a tener colocado en marzo el bono de 500 millones de dólares que alguien tendrá que pagar, vamos a tener que seguir pagando los adelantos de coparticipación de 220.000 millones de pesos, vamos a perder recursos coparticipables de las provincias y municipios por las leyes que se votan. Y acá quedó rápidamente muy clara la contradicción de que Frigerio para defender su proyecto político y los intereses de la provincia ya no tiene senadores”, criticó.

Polémica por la subejecución en Vialidad

Respecto de la respuesta que dio el senador Rubén Dal Molín (JxER-Federación) a las críticas de Michel por la subejecución del presupuesto de Vialidad, el legislador nacional apuntó: “No lo conozco a Dal Molín, pero contesta de todo y ni siquiera sabe lo que dice; le llevan una hoja y hacen la publicación. Si alguien le pide a Dal Molín que repita los conceptos de lo que publicó, no los sabe decir. A esa nota la armó Boleas o alguien de Vialidad y él la subió a las redes y los medios; no sabe ni de lo que habla Dal Molín. Pero más allá de eso, si había un problema de ejecución antes, (Esteban) Vitor lo marcaba siempre, lo que estoy diciendo es que sucede lo mismo ahora. No tiene nada que ver una cosa con otra”.

“Lo que estoy diciendo es que se está subejecutando el presupuesto y la subejecución es muy superior ahora en comparación a lo que era antes. Si digo que las cosas se están haciendo mal, contestarme que antes también se hacían mal no es una buena respuesta. Lo que estoy planteando es que hace dos años estamos con subejecución de presupuesto, se están cobrando impuestos sin ley como ocurrió con el inmobiliario y la respuesta es que antes también se hicieron las cosas mal. Si esa es la respuesta tienen la vara bastante baja para gobernar”, concluyó.

Juicio político a Susana Medina

Sobre el fracaso del proceso de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, Michel sostuvo que “Frigerio decidió no avanzar con el juicio político, porque el proceso en todo momento dependía de Frigerio, ya que tenía la mayoría en Diputados y en la comisión. En un momento Frigerio decidió avanzar y después decidió que no se avance, es una responsabilidad de Frigerio porque los votos eran todos del espacio político de Frigerio y él decidió que no se avance con el juicio político”.

“Creo que buscaron responsabilizar al peronismo para opacar o no visualizar la problemática, pero esto es una cuestión netamente de Frigerio; decidió él que no se avance y habría que preguntarle a él porque decidió que no se avance con el juicio político”, concluyó.