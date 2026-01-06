Una nueva propuesta escénica de Mica Cortese este sábado en Bulé Bar

La artista Mica Cortese presentará este sábado 10 de enero su espectáculo "El living de Irma Beibi" en Bulé Bar Terraza Cultural, ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, en la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard. La función comenzará a las 21 y se desarrollará en formato de show en vivo con música, teatro y humor, como parte de la denominada Gira de Río 2026. La propuesta apunta a ofrecer una alternativa cultural nocturna para el público local durante el verano, en un espacio que articula gastronomía y programación artística.

El espectáculo marca un estreno en la agenda de Bulé Bar Terraza Cultural, que continúa ampliando su programación con propuestas escénicas de alcance regional y nacional. En este caso, se trata de un show nuevo de Mica Cortese, pensado como un espacio de encuentro cercano con el público, en el que se entrelazan charlas, canciones y situaciones humorísticas a partir de un personaje que ya cuenta con recorrido propio.

El living de Irma Beibi retoma y expande el universo de un personaje creado por Cortese, que comenzó a tomar forma en 2017, cuando la artista escribió y estrenó su primer espectáculo de humor bajo ese nombre. Desde entonces, la propuesta fue presentada en diversas salas y espacios culturales, con una respuesta constante del público, lo que permitió que el proyecto creciera y se reformulara en nuevas versiones.

La velada también estará acompañada por un amplio catálogo en comidas y bebidas.

Las entradas tienen un valor de $13.000 de manera anticipada y $15.000 en puerta. Para reservas, comunicarse al número 343 468 8999.