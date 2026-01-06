El entrerriano Nazareno López confirmó su continuidad en la Fórmula Nacional

El joven piloto representante de Gualeguaychú Nazareno López, continuará forjando su carrera deportiva dentro de las categorías de Tango Motorsports. Con 19 años, confirmó su continuidad para la temporada 2026 del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, integrando su propia escudería Naza López Competición, bajo la conducción de Marcelo Eduardo López.

López debutó en la “Fábrica de Talentos” el 15 de marzo de 2025, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, durante la primera fecha del campeonato en el cual logró ser el primer ganador de la temporada. A lo largo del año, el entrerriano fue protagonista y cerró el año deportivo de manera brillante al quedarse con la victoria en la segunda carrera de la 10ª fecha, correspondiente al Gran Premio Coronación, en Junín.

El entrerriano alcanzó su cuarta victoria en la temporada 2025, igualando al campeón Julián Ramos. La primera llegó el 15 de marzo, en el Autódromo de Concepción del Uruguay, durante la Carrera 1. La segunda victoria se produjo el 24 de mayo, en el Autódromo de Buenos Aires, también en la Carrera 1.

Las dos victorias restantes fueron en el marco del “Gran Premio Coronación”, disputado el 20 de diciembre en el Autódromo “Eusebio Marcilla” correspondiente a la 9ª fecha del campeonato. En la carrera final, largando desde el séptimo lugar, logró avanzar varias posiciones hasta quedarse con el triunfo, superando al Campeón Argentino en la largada.

“Cerramos un 2025 increíble, nuestro primer año con equipo propio. Terminamos el año con dos victorias en el Gran Premio Coronación, algo muy importante para nosotros. Se ven reflejados los resultados del trabajo que venimos haciendo. Llegar punteros también es algo muy importante y no es cosa menor”, dijo el entrerriano.

A lo que agregó: “Pasamos por fechas en las que no pudimos ser protagonistas, pero lo dimos todo en cada presentación. Me llevo mucho aprendizaje, muchos circuitos nuevos que conocimos. Este año trabajamos mucho y aprendimos cosas nuevas. No solo soy piloto, sino también mecánico de mi propio auto, y eso suma mucho y es muy productivo”.

Pensando en el futuro, el entrerriano no descartó sumar un nuevo desafío:

“El año que viene queremos seguir en la categoría, sumar otro monoplaza más a la estructura y trabajar para dar lo mejor, además de estar lo mejor organizados posible para pelear bien arriba. Estoy muy orgulloso. Sabemos que en la Fórmula Nacional están los mejores pilotos del país. Me llevo mucho aprendizaje y este fue un desafío cumplido”.