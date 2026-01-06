El Cine Cantina suma una nueva noche de proyecciones en la cantina Ferrero

El ciclo Cine Cantina realizará una nueva función abierta al público este jueves 8 de enero a las 21, con la proyección de la película Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. La actividad se desarrollará en el Club Palma Juniors, ubicado en calle Piedrabuena 133, en la ciudad de Paraná. La propuesta está organizada por el espacio cultural Relámpago Verde junto a la Cantina Cultural Ferrero, con la finalidad de acercar clásicos del cine a la comunidad.

La función forma parte de la programación estival que impulsa Cine Cantina, un ciclo que propone recuperar películas destacadas de la historia del cine para ser vistas en pantalla grande, en ámbitos no tradicionales y con una lógica de participación abierta. En esta oportunidad, la elección de la película responde al impacto cultural que tuvo el film desde su estreno en 1993, cuando se convirtió en un fenómeno inmediato tanto para el público infantil como adulto.

Jurassic Park es una película de ciencia ficción y aventuras dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Michael Crichton. Estrenada en 1993, relata la creación de un parque temático poblado por dinosaurios clonados a partir de material genético extraído de mosquitos prehistóricos conservados en ámbar. El proyecto, impulsado por el multimillonario John Hammond y un equipo de científicos, se ve amenazado cuando una serie de fallas de seguridad permite que los animales escapen de sus recintos, poniendo en peligro a los turistas y trabajadores del parque durante una visita de evaluación previa a su apertura.

La película contó con un elenco integrado por Richard Attenborough, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, y fue filmada entre California y Hawai. Su realización implicó un salto tecnológico significativo para la industria cinematográfica, al combinar animatrónica de tamaño real con innovadoras imágenes generadas por computadora, desarrolladas por Industrial Light & Magic y el equipo de Stan Winston.

Desde su estreno, la película fue un éxito, superó los 900 millones de dólares de recaudación a nivel mundial y durante varios años fue la película más vista de la historia. El film obtuvo múltiples reconocimientos, entre ellos tres premios Óscar en categorías técnicas.

La entrada tendrá un valor general de $2.000.