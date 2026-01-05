Olimpia de Paraguay presentó oficialmente al entrerriano “Juanfer” Alfaro

El entrerriano Juan Fernando Alfaro fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay, único club de aquel país en haber ganado la Copa Libertadores en tres oportunidades y, además, ser campeón de la Copa Intercontinental en 1979.

El mellizo llega al Rey de Copas paraguayo después de tres años en Nacional de Asunción, donde se afianzó como titular desde su llegada, mientras que este año se consolidó como uno de los mejores mediocampistas centrales del fútbol guaraní.

La bienvenida

El club franjeado le dio una cálida bienvenida a través de las redes sociales: “A representar con altura la Franja Negra y pelear por todo, juntos. ¡Bienvenido al Campeón del Mundo!”, expresa una de las publicaciones.

Por su parte, Juanfer manifestó sobre su arribo: “Es un orgullo para mí, espero representar al club de la mejor manera. Olimpia es grande, tenemos que ganar cosas”.

En este marco, los desafíos de Olimpia para el año que acaba de comenzar serán los torneos oficiales del fútbol paraguayo y la Copa Sudamericana.

El debut del gualeguaychuense con la camiseta del franjeado podría ser el jueves 15 de enero ante Colo Colo de Chile, en el marco del torneo de pretemporada Serie Río de la Plata, que se disputa en Montevideo.