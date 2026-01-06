Litoral Stand Up Comedy abre su temporada de verano

El proyecto Litoral Stand Up Comedy pondrá en marcha su temporada de verano 2026 con una serie de funciones de comedia en vivo que se realizarán los sábados 10, 17 y 24 de enero, a partir de las 21:30, en la Cervecería Riera, ubicada en Laurencena 306, esquina Güemes, en la zona del Puerto de Paraná. La propuesta se desarrollará con el objetivo acercar espectáculos de humor a públicos diversos durante el receso estival.

La iniciativa forma parte de una programación que busca sostener una oferta cultural regular durante el verano en la ciudad, con funciones consecutivas a lo largo de tres sábados y una grilla estable de comediantes que presentarán materiales recientes. El ciclo se llevará adelante en el patio de la ex Casa de Té, hoy reconvertido en Cervecería Riera.

En cada una de las funciones participarán Nacho Koornstra, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz y Lisandro "Bondiola" Riera, quienes compartirán escenario con rutinas propias y textos en proceso, pensados para públicos jóvenes y adultos. La dinámica del stand up permitirá que cada presentación atraviese temas distintos, a pesar de mantener la misma grilla de humoristas.

Además del espectáculo de comedia, la propuesta se articula con la oferta gastronómica de la cervecería, que durante las noches del ciclo dispondrá de cervezas artesanales y opciones de comida, como pizzas y platos para compartir.

Las funciones serán a la gorra. Las reservas se reciben al número 343 5432400.