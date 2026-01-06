Sin Entre Ríos, once provincias reclamaron a Nación que reanude los Consejos Federales de Salud Mental

Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Salta, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires, solicitaron al Gobierno Nacional la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama); a fin de trabajar y abordar acciones colectivas, frente al aumento de las consultas por esta problemática en los servicios de todo el país.

El Cofesama es un órgano técnico de articulación que forma parte de la estructura institucional del Ministerio de Salud nacional, y que agrupa a las autoridades de salud mental de todas las provincias y de la Nación. Su tarea es coordinar políticas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional 26.657 en todo el país, para promover la atención integral y defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental.

Frente a la interrupción del Consejo en 2025, la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, Liliana Olguin, y representantes de las áreas correspondientes en otras 10 provincias argentinas, expresaron esta demanda de manera formal a la actual directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González, y pidieron una pronta convocatoria para ese ámbito de actualización e integración de políticas.

Tal como se manifiesta en la nota, “esta necesidad se agudiza en un contexto de fuerte incremento de padecimientos en salud mental que impacta, como es de público conocimiento, en los servicios de atención de todo nuestro país (ambulatorios y de internación)”.

“Entendemos que es fundamental que se reabran espacios de participación federal para el intercambio entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que propicien aportes y construcciones colectivas que enriquezcan las acciones que llevamos adelante”.

Por otra parte, manifestaron también su inquietud frente la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación, ingrese al Congreso un proyecto legislativo de reforma en materia de Salud Mental. Como así también, la posición del Estado Argentino en la Asamblea General de Naciones Unidas, manifestándose con un voto negativo a la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.

En este aspecto, expusieron la necesidad de conocer los objetivos y proyectos del organismo nacional en las temáticas relacionadas con su área de competencia, ya que estas decisiones afectan o inciden en las políticas y posiciones de todo el país.

Por último, aprovecharon para solicitar información sobre promoción de acciones que redunden en un mayor acceso a la salud con mejores servicios y sistemas de cuidados, desde una perspectiva de equidad y de respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales y sus entornos; y de ampliación y refuerzo de los sistemas de salud exigidos en este momento.