Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: "Es un muy buen paso hacia la libertad"

"Es una imagen que los venezolanos estábamos esperando". Con esas palabras, la actriz Catherine Fulop expresó su sentir tras la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de Estados Unidos realizado la madrugada del sábado en Caracas. La reacción de la actriz refleja el impacto en la comunidad venezolana y la carga simbólica del momento.

Fulop, en una entrevista con LN+, comentó que la noticia la sorprendió cuando despertó y que se enteró por mensajes de amigos y familiares. "Es una emoción muy grande, porque es un primer paso y un muy buen paso hacia la libertad", afirmó en la entrevista telefónica con LN+. Explicó que vive el proceso con esperanza, pero también con precaución y expectativa: "Sé que Venezuela va a volver a ser una nueva Venezuela y que va a costar, por eso tenemos que tener precaución con lo que decimos, pero quiero tener la esperanza de que mi país va a lograr ser libre y soberano, sobre todo".

Catherine, que a lo largo de los años se volvió una de las voces opositoras más fuertes entre las celebridades del régimen de Nicolás Maduro, subrayó la importancia de ver al exmandatario chavista detenido: "Esa es una imagen que creo que estábamos esperando muchos venezolanos o la gran mayoría. Él merece eso y muchísimo más por todos los crímenes que cometió contra el pueblo venezolano y también contra ciudadanos de otros países". Insistió en que el hecho supone el inicio de un proceso de justicia tras 26 años de lucha, así como la oportunidad para que caiga la cúpula del régimen chavista-madurista.

Sobre la etapa que se abre tras la detención, la figura de Rebelde Way consideró central el rol de Estados Unidos. "Estoy totalmente de acuerdo con que EE.UU. se quede hasta que se pueda hacer una transición ordenada que queremos", indicó. Mencionó a González Urrutia como presidente interino junto a María Corina Machado, destacando su liderazgo para la recuperación del país.

La actriz describió el profundo impacto de la crisis venezolana en su familia y en la experiencia de exilio de millones: "Tengo a mi familia que, en realidad, está desmembrada. Mis sobrinas, la gente joven, se fue; mi mamá sin poder vernos a los hijos; mis hermanas en Estados Unidos, otras en España, otras en Inglaterra". Fulop también lamentó la ruptura de las familias y las dificultades cotidianas dentro del país: "No porque no haya productos, sino porque no se pueden pagar. Los salarios no alcanzan para hacer un mercado. Se hace muy difícil para los venezolanos sobrevivir".

En cuanto a la libertad de prensa, Catherine relató el control informativo ejercido por el régimen. "Perder la libertad de opinión, de información, es lo peor que le puedes hacer a un ser humano. Mientras mataban estudiantes, en la televisión enseñaban a coser pañales. Es terrible no poder opinar ni tener acceso a la información". Recordó también la destrucción de la industria televisiva y el férreo control mediático durante los años más duros.

A pesar de las adversidades, la actriz envió un mensaje de aliento a los venezolanos dentro y fuera del país: "Decir que estamos de verdad emocionados y a todo mi pueblo, a todos mis compatriotas, abrazarlos fuerte, que no perdamos la calma, que sigamos rezando por Venezuela, por nuestra paz y por nuestra libertad y apoyando a María Corina hasta el final".

Fuente: Infobae.