Rutas 12 y 14: Autovías del Mercosur reprogramó el inicio de actividades para este miércoles

“Por cuestiones operativas, la firma del contrato prevista para este lunes fue postergada. La empresa Autovía del Mercosur iniciará su actividad el miércoles, con obras de mantenimiento y cobro de peajes”, informó el vocero de la empresa.

En principio, la firma del contrato estaba prevista para este lunes 5 de enero, pero fue reprogramada para este martes. En consecuencia, el inicio de la operatoria en las Rutas Nacionales 12 y 14 por parte de la empresa Autovía del Mercosur se trasladó al miércoles 7 de enero.

A partir de esa fecha, la concesionaria comenzará con las tareas de mantenimiento y puesta en valor del corredor vial, además de dar inicio al cobro en las estaciones de peaje ubicadas sobre ambas trazas.

(Fuente: El Entre Ríos)