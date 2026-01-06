Violencia en el balneario Municipal de Paraná: detuvieron a un joven y el otro permanece internado

Este lunes se registró una pelea entre varones en el balneario municipal de Paraná, ante la presencia de familias y niños. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín y el agresor quedó a disposición de la Justicia.

El joven señalado como autor de la agresión en el balneario municipal de la Costanera de Paraná fue detenido de inmediato y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición del Fiscal de Delitos Complejos bajo la imputación de tentativa de homicidio. Fue identificado como Gustavo Ramón Pereyra, de 25 años.

La violenta pelea entre jóvenes se desató en pleno sector público del balneario y terminó con un muchacho herido. Según las primeras versiones, el atacante habría utilizado un sacacorchos como arma durante el enfrentamiento. La víctima de la agresión fue identificada como Alejandro Ribas, de 38 años y permanece internado en el Hospital San Martín.

Las causas del conflicto aún se desconocen, aunque testigos indicaron que los protagonistas tendrían problemas de vieja data. El episodio ocurrió cerca de familias y niños que disfrutaban del lugar, quienes se vieron sorprendidos y afectados por la violencia.

La Policía informó que los dos principales protagonistas del incidente están en situación de calle. Ambos jóvenes estaban acompañados por mujeres y niños.