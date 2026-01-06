Heinze, y su particular vínculo con los futbolistas del Arsenal

Después de años de experiencia y la centralidad de las decisiones, el entrerriano Gabriel Heinze resignó ese papel y se sumó a un cuerpo técnico de Arsenal de Inglaterra como ayudante de campo. Su aporte, potenció notablemente al equipo de Arteta.

Como asistente, el crespense se centra en el aspecto defensivo por su oficio como futbolista, pero sus indicaciones no se limitan a esa función. Incluso Arsenal tiene un despliegue en el campo de juego que lo asemeja con la idea de sus equipos en solitario.

Desde su llegada, la estabilidad defensiva se constituyó como uno de los aspectos más resaltados por diferentes medios y analistas. Desde el comienzo de la temporada, al Arsenal le metieron apenas 14 goles en 20 partidos y son la valla menos vencida de una temporada en la que ya sostuvo rachas sin tantos en contra.

“Heinze es una persona excepcional y un excelente entrenador. Nos exige darlo todo y luchar con uñas y dientes para ganar los partidos. Para asegurar victorias, hay que defender excepcionalmente bien, sobre todo en esta liga que es la más exigente del mundo y, a menudo, los partidos se deciden por un solo gol. Por lo tanto, mantener esta capacidad defensiva es crucial para todos nosotros. No se trata solo de la defensa, sino de todo el equipo, así que el mérito también es suyo”, dijo sin problemas el arquero David Raya.

No fue el único de los futbolistas de los Gunners con elogios para el entrenador asistente, que en la cancha se mueve como si fuese el principal. Es él quien da las indicaciones a los suplentes cuando están en la raya esperando el cambio, mientras el entrenador sigue el encuentro desde el banco. Tiene las indicaciones precisas en los minutos previos y todos parecen escucharlo con extrema atención.

“Es de gran ayuda, sobre todo para los defensores. Nos da energía porque siempre habla, siempre en voz alta, incluso en los entrenamientos, cuando hacemos cosas sencillas, siempre habla. Incluso por nada, habla. Habla mucho, y es bueno tenerlo cerca. Creo que este chico puede ayudarnos mucho”, indicó el francés William Saliba, dejando en claro la intensidad de Heinze.

Los jugadores conocen otro costado del Gringo. El nivel de exigencia que lo eyectó de la MLS, es el mismo que le despierta admiración a los jugadores del Arsenal. La familia seguramente le conoce la sonrisa, pero los futbolistas del conjunto inglés, al parecer, también.

“Lo ama todo el mundo. Bromeamos y nos divertimos con él. Es una persona sensacional, todo el plantel está a gusto con él, tiene sus gestos argentinos, pero es un tipo sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble”, distingue el brasileño Gabriel Martinelli.