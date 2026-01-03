Temporada de premios 2026: fechas, galas y dónde verlas desde Argentina

Hollywood vuelve a activar la temporada de premios, la cual iniciará este domingo con los Critics Choice Awards 2026. Durante varias semanas, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, la industria audiovisual pone el foco en las películas, series, artistas y producciones que marcaron el último año.

Lejos de tratarse de una sola gala, la temporada despliega un calendario que incluye asociaciones de críticos, sindicatos y academias, cada una con su propio peso simbólico. En ese recorrido, algunas producciones se afianzan como favoritas, otras resurgen tras meses de silencio y varias sorpresas van en busca de un premio.

El puntapié inicial llegará este domingo 4 de enero, con la entrega de los Critics Choice Awards. Otorgados por la crítica especializada de los Estados Unidos, estos premios suelen anticipar tendencias y marcar el pulso de lo que puede suceder en las grandes ceremonias posteriores.

Una semana más tarde, el domingo 11 de enero, será el turno de los Globos de Oro, históricamente considerados la antesala de los Oscar. La ceremonia se realizará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y podrá seguirse desde el país a través de TNT y HBO Max, desde las 22 (hora Arg.).

La música tendrá su lugar central el domingo 1 de febrero, cuando se celebren los Premios Grammy, en su edición número 68. Organizados por la Academia de Grabación, los galardones se entregarán nuevamente en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirán en vivo para la Argentina por TNT y HBO Max a partir de las 23.

En la recta final de la temporada aparecen dos paradas claves: los Premios BAFTA, que se entregarán el domingo 22 de febrero en Londres y suelen tener fuerte influencia en la carrera hacia el Oscar; y los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores, se realizarán el domingo 1 de marzo y podrán verse en vivo por Netflix desde las 22 (hora Arg.).

El cierre definitivo llegará con los Premios Oscar, el evento más prestigioso del calendario cinematográfico. La ceremonia se celebrará el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y será transmitida en la Argentina por HBO Max y TNT desde las 21.