Música, danza y feria local en una nueva edición de Oro Verde Canta y Baila

La Municipalidad de Oro Verde llevará adelante una nueva edición del festival Oro Verde Canta y Baila el sábado 14 de febrero, a partir de las 21, en el predio Multieventos ubicado en la intersección de las calles Los Tordos y Los Sauces. La propuesta busca ofrecer una edición cultural y recreativa para la comunidad, promover el encuentro popular y visibilizar el trabajo de artistas, instituciones y emprendedores de la localidad. El evento se desarrollará con un escenario principal que quedará oficialmente inaugurado esa noche, una grilla amplia artística, espacios gastronómicos y ferias, y un sistema de entradas diferenciadas para residentes y público general.

La programación artística incluirá la participación de reconocidos exponentes de la cumbia santafesina, como Marcos Castelló y Los Lirios. También formarán parte del espectáculo las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita y el Ballet Emovere, además de los ganadores del Certamen de Baile que se realizará previamente en el marco de esta misma celebración. La conducción de la noche estará a cargo de Hernán Giuricich y Carolina Dumé, encargados de acompañar el desarrollo del festival y las distintas presentaciones sobre el escenario.

En la antesala del festival principal, el sábado 7 de febrero se realizará el Certamen de Baile, instancia de la cual surgirán los ganadores que tendrán la posibilidad de presentarse sobre el escenario mayor durante la noche del 14 de febrero.

Como parte de la propuesta, el predio contará con una oferta gastronómica organizada por instituciones de Oro Verde, que estarán a cargo de la elaboración y venta de comidas y minutas. Además, se dispondrán stands de feriantes y emprendedores, con productos artesanales y propuestas comerciales que complementarán el recorrido del festival.

En relación al acceso, las entradas anticipadas online tendrán un valor de $3.000 para residentes de Oro Verde y de $5.000 para el público general. En tanto, el día del evento, los valores en puerta serán de $8.000 para oroverdenses, presentando DNI que acredite domicilio, y de $10.000 para no residentes. Los jubilados que no residan en la localidad abonarán $5.000 en puerta, sin venta anticipada, mientras que los jubilados y pensionados oroverdenses tendrán acceso gratuito. También ingresarán sin cargo las personas con discapacidad que presenten certificado y los menores de 12 años.