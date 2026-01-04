Absolución en caso Fornerón: la querellante apuntó a la “corporación judicial” y al "robo institucionalizado"

Uno de los hechos judiciales más resonantes en Entre Ríos del año pasado llegó hacia fines de 2025: el juicio por la adopción ilegal de la hija de Leonardo Fornerón, un cuarto de siglo después. El debate se realizó en Capital Federal y terminó con la sorpresiva absolución de los seis imputados, pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al país y a la provincia. La abogada Margarita Nicoliche, representante de Fornerón, con una larga trayectoria en defensa de derechos de la infancia, cuestionó la “complicidad de las corporaciones judiciales y políticas” en tramas de adopciones irregulares, detrás del fallo polémico. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), la letrada bonaerense recordó que Argentina aún carece de leyes que penalicen específicamente la compraventa de niños, a pesar de las condenas internacionales y sostuvo que este sistema de “robo institucionalizado” persiste debido a la falta de controles.

“Permítanme que dude si verdaderamente ha sido tan importante para Entre Ríos la sentencia de la Corte y esta causa. Sí voy a decir esto: la sentencia de la Corte Interamericana no tan solo se estudia en todas las universidades de la Argentina, sino en todos los estados miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos). Y ahora se está empezando a estudiar en las universidades que tienen competencia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Segundo, es cierto nosotras, dos abogadas del conurbano, mandamos a estudiar al Poder Judicial de Entre Ríos, que no aprendieron nada. Y si no, fíjense la diputada (Gabriela) Lena, que entrega en guarda provisoria a través de una escritura pública, que está prohibido desde 1997. No aprendieron bien. Con todo respeto lo digo, porque a mí me parece que nos tenemos que empezar a poner firmes con esto, pero muy firmes. Y empezar a indagar qué pasa en La Paz, qué pasó en Rosario de Tala. Tenemos que terminar con el país de las chinitas y con el país de barrio Norte. A mí me habilitó a decir esto la monja (Marta) Pelloni con María Soledad Morales. Cuando dijo ‘los hijos del poder podían hacer cualquier cosa con las chinitas’. Bueno, los que viven en Buenos Aires y en otras provincias, que es una cuestión de clase evidentemente, a buscar las chinitas para comprarles sus hijos. Así de simple, así de dramático y doloroso”, dijo inicialmente Nicoliche.

Luego, la abogada continuó con la reseña histórica del caso: “¿Qué pasó? La Corte Interamericana dice que posiblemente la hija de Fornerón haya sido víctima de una compraventa. Por eso manda a hacer esta investigación. Previamente a esto, nosotros ya en el 2009, cuando la niña tenía nueve años, presentamos una denuncia penal por sustracción y retención de una menor de 10 años de la esfera de custodia de su padre. La Corte Suprema dice ‘vuelvan a investigar'. Y entonces ahí arranca en el 2017, o sea, ocho años después, una investigación que la hizo Ignacio Mahiques, que concuerda con nuestro planteo porque en realidad Fornerón siempre dijo la verdad. Entonces cuando uno dice la verdad, no importa cuántos años pasen, uno sigue diciendo la verdad. En el 2017 Mahiques hace una investigación y pide el requerimiento de elevación a juicio. En el año 2018 el Tribunal Oral Criminal y Correccional 21 lo lleva a juicio que cae en otro Tribunal que va a juzgar, porque así es la justicia penal, por eso nos va como nos va, con otro fiscal que, ocho años después, llegamos a este juicio. Y absolvieron a todos porque hay que decir lo que hay que decir: hay corporaciones médicas, hay corporaciones de abogados de la matrícula y hay corporaciones judiciales que además autorizadas por los partidos políticos. Hoy queda un tema más para cerrar la sentencia de la Corte Interamericana, que es la tipificación de compraventa de niños. Y además, mientras que se llevaba adelante este juicio, en Añatuya, Santiago Eltero, una concejal bonaerense fue con sus dos hijos y su yerno, compraron una niña, una bebé recién nacida, que pudieron rescatarla porque una fiscal cerró a Añatuya. Si no, no estaría más. Esto es lo que está pasando”.

En relación a la carencia de una Ley nacional que prohíba la compra venta de niños, Nicoliche refirió: “Cuando Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, antes de darle rango constitucional, Argentina veta el artículo de las adopciones internacionales porque está el problema interno con las adopciones, que no podemos agregar las adopciones internacionales, en 1987. Y todavía estamos acá. Y a nadie le importa. Porque si a alguien de verdad le importara, estaríamos a los gritos.

—¿Se sabe por qué absolvieron a los seis acusados del caso Fornerón?

—Solamente se supo la parte resolutiva, se supo ese día, porque a mí me pareció una falta de respeto después de 7 u 8 años que estaban todos los expedientes en ese Juzgado, que encima nos dijeran que iban van a mandar los puntos resolutivos por la por la web. Los fundamentos los vamos a tener el 2 de febrero. Ahí vamos a saber qué es lo que piensan estos jueces. Porque hay que ser de la gran familia judicial que evidentemente funciona. No importa que la sentencia de Del Valle (exjuez de Victoria) y lo que hizo Guaita (defensor de Pobres y Menores) haya sido la razón por la cual Argentina haya sido sancionada por violar Derechos Humanos. Un oscuro y triste juez de Victoria que me pregunto, y me sigo preguntando, ¿qué hubo en el medio?

—¿Fiscalía acompañó el pedido de ustedes? ¿Y van a evaluar casar este este fallo?

—El fiscal pidió la absolución. Insisto, veamos esto, gran familia judicial. Si yo me quiero postular para ser fiscal, necesito avales de todo tipo. Avales de jueces, avales de otros fiscales, avales de académicos recomendados. Pero además necesito de los partidos políticos que son los que justamente en el ejercicio de su propio poder y de su propia condición son los que levantan la mano y dicen este flaco sí o este flaco no. Seguro total. Del mismo modo y con el mismo respeto, digo que una de las abogadas de parte de los apropiadores de la hija de Fornerón, que intervinieron en todo el régimen de visitas, que hoy es jueza, dijo en el debate que se había hecho en el marco de una Ley que había sido derogada por otra ley en 1997. Y esto ocurrió en el año 2000. Y los jueces que escucharon esto hicieron caso omiso. ¿Se entiende como es un entramado? Porque hay que entender esto como un entramado tan arraigado.

—¿Cómo se puede hacer desde parte de la sociedad tomar conciencia? Usted dice que en Entre Ríos sigue todo igual, el Poder Judicial siempre se llamó a silencio, como si acá no pasó nada.

—Primero, esto requiere una estrategia general. Primero, hay que decirles a las mujeres que está bueno tener sexo, es parte de la condición humana. Pero que tienen que tomar anticonceptivos y que además el Estado tiene la obligación de entregar cualquier método anticonceptivo que ellas elijan a partir de los 14 años. Eso dice la Ley. Si te embarazaste y no querés tener el niño, al feto que está en formación, tenés la pastilla del día después, y está la legalización del aborto. Y si aún así lo tenés y no lo querés, se puede dar en adopción. Con este juicio se ha insultado de una manera brutal a los pretensos adoptantes, esos matrimonios que iban con la carpetita al Juzgado. Ahora está el Registro Único de Adoptantes. Pero desde el año 2000 hasta que se habilitaron todos estos Registros, iban con las carpetitas, pero como no eran amigos de, ni conocidos de, ni recomendados por ningún senador nacional, entonces quedaban ahí abajo y eran los que hacían los trámites y los retrámites. Venía uno de Buenos Aires y se llevaba un chico recién nacido. El representante del Ministerio de la Defensa de Entre Ríos, el doctor (Maximiliano) Benítez, en la Cámara de Diputados de la Nación por el tema del proyecto de ley de compraventas de bebés, dijo que con el tema de la compraventa de bebés la provincia de Entre Ríos era un colador. Si el derecho va a ser el escudo de los vulnerables ¿dónde estamos? Fornerón no tuvo justicia en la República Argentina, pero le ha dado tanto al derecho. Logró que todo el país tuviera registro único de adoptantes. Logró que se modificara el Código Civil. Logró que los tribunales superiores adhieran a la sentencia de la Corte Interamericana y no podía haber, por ejemplo, en Córdoba ninguna adopción si no era en el marco de la sentencia de Fornerón. Ese es el obsequio que le ha dado Fornerón a su provincia y a los niños de este país.

¿Qué puede hacer la sociedad? La sociedad tiene que empezar a preguntar, cada vez más fuerte ¿quién será la jueza de Paraná que hizo esto? ¿Quién será la otra abogada que además la votaron que hizo esto? ¿Quién es este juez que entregó esta nena? ¿Qué dice la sentencia que es tan grave? Hay que empezar a preguntar fuerte. Hay que empezarle a preguntar al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura. que cuando uno va y pone la boleta dentro de la urna, antes tiene que preguntar porque son los hijos de ustedes. En este caso, porque estoy hablando con Entre Ríos. Con Loan Peña estaría hablando de los hijos de Corrientes. Entonces a veces hay que preguntarlo. El titular del Poder Ejecutivo ¿dónde está? ¿Qué está preguntando? ¿Lo llamó a Fornerón y le dijo ‘a ver cuénteme qué fue lo que pasó para poder tomar medidas’? ¿Qué pasa en los hospitales? ¿qué pasa en los registros civiles? ¿qué pasa en los juzgados? Tendrán otras preocupaciones que serán tan válidas como esta. Nunca nada puede ser más válido que cuando se vende y se compra un ser humano.

Los ciudadanos nos tenemos que sentar a hacer preguntas. Tenemos que encontrar la forma de mejorar este sistema democrático. Lo de Fornerón es gravísimo porque estamos en democracia, en plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué diferencia hay entre lo que le pasó a Fornerón con su niña y lo que pasó en la dictadura? En la dictadura mataron a las madres, las torturaron, pero estoy hablando de que hicieron con los niños. Es el robo institucionalizado. Lo hubo en la dictadura y hay en democracia. Porque este matrimonio (por los padres adoptivos de la hija de Fornerón), además, cuatro años después, tuvo el tupé de ir y adoptar otro niño en La Paz. Ellos decían y dicen que hicieron todo un viaje viajando por toda la Mesopotamia, dejando carpetas, en Rosario del Tala, en Victoria, en Corrientes, en Chaco. Yo no les creo mucho lo de Chaco, porque ellos necesitaban un niño además que se les parezca, o sea, que sea blanco, con determinadas características físicas. Y en cuatro años de ningún Juzgado lo llamaron para decirle que tenían un bebé para adoptar. ¿Y en La Paz? ¿Ellos dónde fueron a La Paz? Dicen “pero esta vez hicimos las cosas bien, llevamos al padre para que firme”. ¿A ustedes les parece? Estamos hablando de seres humanos. Son vulnerables y el Estado tiene la obligación de protegerlos.

Por último, la abogada Nicoliche afirmó: “No está terminada la lucha. De verdad lo creo. Y aparte porque ninguna mujer tampoco se merece por la razón que fuera estar en esa situación entre la espada y la pared, de tener que vender un niño. O porque está entre la espada y la pared o porque lo decide y no le importa. Porque en este país hay leyes que no tan solo hay anticoncepción para las mujeres sino también para los varones. No se merece esto la sociedad de Entre Ríos.