Colón: destacan un 85% de ocupación hotelera en los primeros días del año

El nuevo año comenzó con muy buenas expectativas en cuanto a la ocupación de alojamientos turísticos en la ciudad de Colón, que entre el 31 de diciembre y el 4 de enero registró un 85 por ciento, según informan desde el municipio.

La actividad fuerte comenzó en Navidad, y si bien el 31 de diciembre muchas familias celebraron año nuevo en la ciudad, el grueso de visitantes empezó a llegar el 1° de enero.

Playas, paseos náuticos y visitas a las islas como así también el complejo Termas Colón y la zona comercial y gastronómica, fueron las más visitadas por los turistas. También las propuestas recreativas para niños, como Molino Aventuras y Granja La Administración.

Las visitas al Parque Nacional “El Palmar” han tenido muy buena convocatoria como así también la visita guiada y cena en la Bodega Vulliez-Sermet.

En los próximos días darán inicio las visitas teatralizadas al Molino Forclaz y las propuestas teatrales y culturales en Casa del Bicentenario. La grilla de eventos puede consultarse en www.colonturismo.tur.ar

Pese a registrar un incremento en el nivel del río Uruguay, las playas se encuentran habilitadas. Balneario Inkier y las playas Norte, playa Nueva, playa Accesible Norte y Punta Colón están habilitadas al público, con presencia de guardavidas y servicios en funcionamiento.

También funcionan normalmente el parque acuático “Laguna Azul”, “Recreo Tiempo Libre” o Complejo “Don Merencho”.